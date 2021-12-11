واشنطن تحاول تخفيض أسعار النفط بطرح 18 مليون برميل من احتياطاتها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 12:35 مساء
مصفاة نفط بالولايات المتحدة الأميركية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، أنها ستبيع 18 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي في 17 ديسمبر الجاري، في إطار خطة سابقة، في محاولة لخفض أسعار البنزين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات، مسجلة أكثر من 86 دولارًا للبرميل في أواخر أكتوبر الماضي، بسبب ارتفاع الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم، لكنها تراجعت 13% تقريبًا فيما بعد، وذلك إلى حد ما نتيجة الإعلان الأميركي وظهور سلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي أدت إلى تقويض السفر في جميع أنحاء العالم.
 
وسبق لإدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي أن أعلنت أنها ستُفرج عن نحو 50 مليون برميل من احتياطاتها بالتعاون مع دول مستهلكة أخرى، من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية، للتصدي لارتفاع تكلفة الوقود.

ويحاول البيت الأبيض معالجة مخاوف الأميركيين من ارتفاع تكاليف الوقود والتضخم، على الرغم من أنه لا توجد لدى الرئيس أدوات لمواجهة أسعار النفط الخام، وهي سوق عالمية تتأثر بالعديد من العوامل.

وأغلق مؤشر برنت القياسي على 75.15 دولار للبرميل، ويبلغ متوسط أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 3.33 دولار للغالون، وهو أدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر، وذلك طبقًا لجمعية السيارات الأميركية. وبلغت الأسعار ذروتها في أوائل نوفمبر مسجلة 3.42 دولار للغالون.

وتمتلك الولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليون برميل من النفط الخام في كهوف عملاقة في تكساس ولويزيانا. ويبلغ مخزونها الحالي أدنى مستوياته منذ العام 2003.

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