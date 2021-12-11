«ستاندرد أند بورز» تخفض توقعاتها لتركيا إلى السلبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 ديسمبر 2021, 10:51 صباحا
عملات أميركية وتركية في اسطنبول، 7 ديسمبر 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

خفَّضت وكالة «ستاندر أند بورز» الجمعة توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا من مستقر إلى سلبي، في وقت يرزح هذا البلد تحت عبء تضخم مرتفع وتدهور في سعر العملة.

تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا 20% في أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعدما عيَّن الرئيس رجب طيب إردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تساهم في رفع التضخم وليس خفضه، حسب وكالة «فرانس برس».

شعبية إردوغان المتراجعة
وجاءت خطوة إردوغان في إطار مساعٍ لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023. وأشارت ستاندر أند بورز في شرح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر.

وقال وكالة التصنيف الائتماني «يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة».

ولم تغير«ستاندر أند بورز» تصنيفها للدين التركي؛ لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة «إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي».

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