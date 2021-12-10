قبرص تبرم عقدا مع إكسون موبيل وقطر للطاقة لاستكشاف النفط والغاز رغم معارضة تركيا

وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، مع السفير القطري علي يوسف المولى، ومدير شركة قطر للطاقة علي المانع (يمين)، ومدير شركة اكسون موبيل قبرص فارنافوس ثيودوسيو, 10 ديسمبر 2021, (أ ف ب)

أبرمت شركتا «إكسون موبيل» الأميركية، و«قطر للطاقة»، عقدا الجمعة، لاستكشاف النفط والغاز، وتقاسم الإنتاج قبالة سواحل جزيرة قبرص المقسّمة رغم معارضة تركيا للاتفاق.

ووقّع العقد في نيقوسيا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس، والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل قبرص»، فارنافاس ثيودوسيو، ومدير شركة «قطر للطاقة» الدولية للتنقيب والاستكشاف علي المانع، وفق وكالة فرانس برس.

والعقد هو الثاني الذي توقعه المجموعة للتنقيب عن الغاز، في المربع 5 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة المتوسطيّة.

احتياطي ضخم من الغاز قبالة قبرص

واكتشفت المجموعة في فبراير 2019، احتياطيا ضخما من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في المربع 10، وهو أكبر اكتشاف بالجزيرة حتى الآن يحتوي على ما يقدر بخمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعب.

وتوقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت بيليدس في حفل التوقيع الجمعة، إنه «رغم بيئة العمل الصعبة بشكل متزايد، بالنسبة لصناعة النفط والغاز العالمية، فإننا نتخذ اليوم خطوة حاسمة نحو تعزيز شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة».

ولدى سؤالها عن رد الفعل السلبي لتركيا على منح رخصة تنقيب في المربع 5، أجابت بيليدس «نحن نعمل على أساس القانون الدولي وقانون البحار، كان هذا دائما مبدأنا».

وأوضحت وزيرة الطاقة القبرصية أن العمل الميداني في المربع 5، سينطلق في النصف الثاني من عام 2022.

ولوحّت تركيا بمنع «إكسون موبيل»، من البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص بعد أن منحتها نيقوسيا رخصة استكشاف في المربع 5.

وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي، إن قطاعا من المربع ينتهك حدود الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن «تركيا لن تسمح أبدا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية، بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في مناطق ولايتها البحرية».

وشددت على أن أنقرة ستدافع عن حقوقها وحقوق «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتقول «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد إن موارد الطاقة المكتشفة تفع قبالة سواحلها، وتؤكد أن الموارد الطبيعية للجزيرة تنتمي إلى كلا المجموعتين.

واكتشفت في الأعوام الأخيرة، احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

من جهتها، حضّت المفوضية الأوروبية تركيا على وقف التصعيد وتعهدت الدفاع عن مصالح الدولتين العضوين، اليونان وقبرص.

وتعرضت تركيا لإدانات واسعة لإرسالها سفنا إلى المياه القبرصية للتنقيب عن الطاقة، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

ومن المقرر أن تقوم شركتا «إيني» و«توتال» الفرنسية بالاستكشاف في النصف الأول من عام 2022 في مربعات حازت رخصها.

وقسمت قبرص منذ أن غزت تركيا وسيطرت على ثلثها الشمالي عام 1974، ردا على انقلاب مدعوم من اليونان هدف إلى ضم الجزيرة إليها.

ومضت نيقوسيا قدما في التنقيب عن الطاقة قبالة سواحلها رغم فشل المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في عام 2017، لإعادة توحيد الجزيرة.