ألمانيا تخصص 60 مليار يورو لتمويل استثمارات عامة جديدة

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، 9 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الجمعة، أن الحكومة تريد تخصيص 60 مليار يورو من الأموال العامة هذا العام لتمويل «استثمارات من أجل المستقبل» تهدف خصوصًا لتحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم الجديد.

وقال الوزير المنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي والذي تولى منصبه الأربعاء، إن هذه الأموال ستأتي «جزئيًا» من قروض جديدة مرصودة في ميزانية العام 2021، وخُصصت أصلا للتعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد لكنها «لم تستخدم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان البرلمان الألماني قد فوّض الحكومة بداية العام اقتراض 240.2 مليار يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على اعتماد معايير صارمة في الميزانية.

لكن برلين لن تحتاج في النهاية إلى كل تلك الأموال التي كانت تهدف إلى تمويل المساعدات للشركات والعاطلين من العمل، وإن كانت البلاد تواجه حاليًا تسارعًا في تفشي الوباء.

لذلك تريد حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس استخدام الأموال المتبقية للاستثمار بكثافة في الانتقال على صعيد الطاقة ورقمنة الاقتصاد الألماني.

وكشف كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي أنه سيُجرى تقديم مشروع قانون ميزانية تعديلي لهذا الغرض الإثنين في مجلس الوزراء.

وتراقب من كثب الخطوات الأولى للمسؤول المعروف بدعمه لالتزام الصرامة في وضع الميزانية، لا سيما أن مسألة الإنفاق مثلت إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.

ويطالب شركاء حزبه الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر بمزيد من المرونة في الميزانية، ويدفعون في اتجاه تخصيص استثمارات ضخمة تعتبر ضرورية للتخلي عن الكربون ورقمنة الاقتصاد.