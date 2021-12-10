ألمانيا تخصص 60 مليار يورو لتمويل استثمارات عامة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 06:05 مساء
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، 9 ديسمبر 2021، (ا ف ب)

أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الجمعة، أن الحكومة تريد تخصيص 60 مليار يورو من الأموال العامة هذا العام لتمويل «استثمارات من أجل المستقبل» تهدف خصوصًا لتحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم الجديد.

وقال الوزير المنتمي للحزب الليبرالي الديمقراطي والذي تولى منصبه الأربعاء، إن هذه الأموال ستأتي «جزئيًا» من قروض جديدة مرصودة في ميزانية العام 2021، وخُصصت أصلا للتعامل مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد لكنها «لم تستخدم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان البرلمان الألماني قد فوّض الحكومة بداية العام اقتراض 240.2 مليار يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على اعتماد معايير صارمة في الميزانية.

لكن برلين لن تحتاج في النهاية إلى كل تلك الأموال التي كانت تهدف إلى تمويل المساعدات للشركات والعاطلين من العمل، وإن كانت البلاد تواجه حاليًا تسارعًا في تفشي الوباء.

لذلك تريد حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس استخدام الأموال المتبقية للاستثمار بكثافة في الانتقال على صعيد الطاقة ورقمنة الاقتصاد الألماني.

وكشف كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي أنه سيُجرى تقديم مشروع قانون ميزانية تعديلي لهذا الغرض الإثنين في مجلس الوزراء.

وتراقب من كثب الخطوات الأولى للمسؤول المعروف بدعمه لالتزام الصرامة في وضع الميزانية، لا سيما أن مسألة الإنفاق مثلت إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.

ويطالب شركاء حزبه الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر بمزيد من المرونة في الميزانية، ويدفعون في اتجاه تخصيص استثمارات ضخمة تعتبر ضرورية للتخلي عن الكربون ورقمنة الاقتصاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

10 أميركيين يحلمون بإعادة الولايات المتحدة للقمر
علوم وتكنولوجيا
باحثون يطورون لقاحا واعدا مضادا للإيدز
طب وصحة
انتهت عبر «WTV» .. مباراة «الأهلي بنغازي 2-0 الهلال» في الدوري الليبي
رياضة محلية
«التزام» فرنسي بدعم مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي بين أيدي وليامز «كلاكيت ثاني مرة»
ليبيا
كاركاتير حليم - المسؤول في اليوم الدولي لمكافحة الفساد
كاريكاتير
دوري أبطال أوروبا: فياريال يكمل عقد ثمن النهائي بفوزه المثير على أتالانتا
رياضة عالمية
روسيا ترد بتصعيد نووي على تحركات «ناتو» بشأن أوكرانيا
دولى
الولايات المتحدة تدرب ليبيين «لمنع الإرهابيين» من دخول البلاد
ليبيا
«هاميلتون Vs فيرستابن».. من سيحسم الصراع على لقب بطولة العالم للفورمولا-1؟
رياضة عالمية
تعرف على موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وطريقة سحبها
رياضة عالمية
الحبري يتحدث عن نتائج اجتماع تونس مع الكبير لتوحيد «المركزي»
ليبيا
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
حضري التوست الأسمر في مطبخك
كوجينة
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
من بين 4 سيناريوهات: تسليم سلس للسلطة بعد 24 ديسمبر أو نزاع قد يعيد الحرب ...
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبعاد إبل محقونة بالبوتوكس من مسابقة سعودية للجِمال