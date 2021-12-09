هيئة إيطالية تفرض أكثر من مليار يورو غرامة على «أمازون» لانتهاكها قواعد المنافسة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 05:37 مساء
لافتة دعائية لشركة أمازون الأميركية. (فرانس برس)

فرضت هيئة تنظيم المنافسة في إيطاليا، الخميس، غرامة تزيد على 1.128 مليار يورو على شركة «أمازون» بسبب «إساءة استخدام مركز مهيمن» عبر التمييز ضد باعة لم يستخدموا خدماتها اللوجستية.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن هذه واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها دولة على خلفية ممارسات تعتبر ضارة بالمنافسة ضد إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المستهدفة في دول عدة.

وأكدت الهيئة الإيطالية في بيان أن شركة «أمازون أضرت بمشغلين منافسين لها في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية».

وأعربت «أمازون» عن «اعتراضها الشديد» على هذه العقوبة. كما اعتبرت أن «الغرامة والإجراءات التصحيحية المقترحة غير مبررة وغير متناسبة»، مؤكدًا أنها ستقدم استئنافا ضدها، ردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس».

ورأت هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية، أن موقع أمازون المهيمن في السوق الإيطالية «مكّنها من الترويج لخدماتها اللوجيستية... لدى باعة نشيطين على منصتها على حساب مشغلين منافسين». وأضافت أن الباعة الذين لا يستخدمون خدمة أمازون اللوجيستية يحرمون من «مجموعة من المزايا الأساسية لإبراز (منتجاتهم) وتحسين آفاق المبيعات».

بذلك، قامت الشركة الأميركية «بإلحاق الضرر بمقدمي خدمات لوجستية للتجارة الإلكترونية منافسين من خلال منعهم من تقديم أنفسهم للبائعين عبر الإنترنت كمقدمي خدمات بجودة تضاهي لوجستيات أمازون»، وفق الهيئة، التي خلصت إلى أن هذه الاستراتيجية «وسعت الفجوة بين قوة أمازون وقوة منافسيها» في السوق الإيطالية.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن دولا في الاتحاد الأوروبي ضاعفت فرض عقوبات مالية على الشركات الرقمية الأميركية والصينية العملاقة في الأشهر الأخيرة في محاولة لمزيد تنظيم أنشطتها.

وأكدت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية أن الأخيرة «تعاونت بشكل وثيق» مع هيئة تنظيم المنافسة الإيطالية في هذا التحقيق الذي اعتبرته «مثالا على التنسيق الناجح».

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