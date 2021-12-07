رويترز: تراجع المخاوف من «أوميكرون» يرفع أسعار النفط 5%

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

زادت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 5% مع تراجع المخاوف من أثر سلالة «أوميكرون» المتحور من فيروس كورونا على طلب الوقود العالمي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.8% إلى 73.68 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 1.1% إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9 في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد «أوميكرون» مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

والأحد، رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي للعام 2015.