«أرامكو» السعودية توقع اتفاقا بـ15.5 مليار دولار لخطوط غاز مع تحالف عالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 04:31 مساء
منشأة نفطية لشركة أرامكو في الظهران، 11 فبراير 2018. (أ ف ب)

أعلنت أرامكو السعودية توقيع صفقة كبرى لشبكة أنابيب غاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع ائتلاف عالمي بقيادة شركة «بلاك روك» للأصول الثابتة وشركة «حصانة» الاستثمارية، في ثاني صفقة كبرى للبنية التحتية لـ«أرامكو» هذا العام في إطار سعي المملكة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على ما أفاد خبراء.

وتؤكّد الصفقة الموقّعة الإثنين مساعي أرامكو، التي تشكّل أهم مصادر دخل السعودية، لتحويل أصولها التي كانت خاضعة حصرا للدولة السعودية إلى أصول نقدية، سعيًا لتوليد عائدات للحكومة فيما تسرّع هذه الأخيرة جهوها لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على النفط، وفق «فرانس برس».

السعودية تغيد هيكلة أرامكو
وقال المحلل الاقتصادي المستقل محمود نجم إن «السعودية تقوم بإعادة هيكلة أرامكو عن طريق الخروج من قطاعات والتركيز والاستثمار في أخرى مثل الاستثمار في إنتاج الهيدروجين» وهو ما يتماشى مع أهدافها البيئية.

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وفي يونيو، باعت أرامكو 49 بالمئة من حصتها في شبكة خطوط الأنابيب إلى كونسورسيوم بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز لقاء 12.4 مليار دولار.

بموجب الاتفاق الجديد، ستقوم شركة «أرامكو لإمداد الغاز» التي تم إنشاؤها حديثًا، باستئجار وإعادة تأجير حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية على مدى 20 عامًا، وفق بيان للشركة النفطية العملاقة.

 تعريفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز
بالمقابل تحصل «أرامكو لإمداد الغاز» على تعريفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحدّ أدنى لتدفقات الغاز.

وستحتفظ «أرامكو» بحصة نسبتها 51% في «شركة أرامكو لإمداد الغاز»، وتبيع حصة 49% إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية، ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.  وأوضح نجم «يتبقى لأرامكو حصة مسيطرة تبلغ 51 بالمئة وهناك اتفاق واضح بعدم وضع قيود».

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين بن حسن الناصر في بيان «هذه الصفقة هي أحد العناصر الرئيسة في استراتيجية أرامكو السعودية لتطوير منظومة أعمال أكبر وأقوى في مجال الغاز الذي يشكّل أحد محركات النمو الكبرى في أعمال الشركة».

«تغيير الصورة الذهنية»
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك «يسر شركة بلاك روك العمل مع أرامكو السعودية وشركة حصانة الاستثمارية في هذه الصفقة التاريخية للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية».

وأضاف «أرامكو السعودية والمملكة تخطوان خطوات هادفة وذات تطلعات لتحوّل الاقتصاد السعودي نحو مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في المستقبل».

تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050
وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عزمها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. كما أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، اعتزامها الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.

وكانت أرامكو «جوهرة تاج» المملكة، تخضع لسيطرة الحكومة وتعتبر محظورة على الاستثمار الخارجي. لكن مع صعود الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان أبدت المملكة استعدادها للتخلي عن بعض السيطرة فيما تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصادها.

باعت أرامكو نسبة بسيطة من حصتها في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 جمعت خلالها 29.4 مليار دولار في أكبر عملية اكتتاب عام.

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