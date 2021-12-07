الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد

علم طولي لدولة الإمارات. (الإنترنت)

قرّرت الإمارات تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد، معتبرة أن الخطوة المفاجئة تساعد على تعزيز «تنافسية» الدولة الثرية في الاقتصاد العالمي.

وسيجري اعتماد نظام العمل الأسبوعي الجديد للجهات الحكومية اعتبارًا من الأول من يناير حسبما أفادت الثلاثاء وكالة الأنباء الحكومية، وهو ينص على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الدوام فيه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا قبيل خطبة صلاة الجمعة، وفق «فرانس برس».

الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت

وفي حين ستصبح الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد عطلة نهاية أسبوع يومي الجمعة والسبت، فإنّ البلد الغني بالموارد والطموح اقتصاديًا يستنسخ بخطوته هذه أوقات العمل المعتمدة في العالم الغربي.

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بموجب الجدول الزمني الجديد، تبدأ عطلة نهاية الأسبوع في القطاع العام في الإمارات ظهر يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد. وتقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة (13:15) ظهرًا بالتوقيت المحلي (09:15 توقيت غرينتش) على مدار السنة.

تعزيز موقع الإمارات على خارطة الأعمال

وقالت الوكالة إنّ نظام العمل الأسبوعي الجديد «يعزّز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية».

ويؤمّن النظام الجديد للعمل الأسبوعي «تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد»، ويعمل على «المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك». كما يعزّز «موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال»، بحسب بيان رسمي.

والإمارات هي «الدولة الأولى» في العالم التي تقدّم أسبوع عمل محلي أقصر من الأسبوع العالمي المكون من خمسة أيام، وفقا للبيان. وجرى الإعلان عن عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، والتي ترددت شائعات حولها منذ سنوات، بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

عطلة نهاية الأسبوع الممتدة

وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى العام 2006 عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء.

تأتي عطلة نهاية الأسبوع الممتدة «كجزء من جهود حكومة الإمارات لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية»، بحسب وكالة الأنباء الحكومية «وام».

والنظام الجديد خطوة جريئة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة التي خالفت العام الماضي عقودًا من الإجماع العربي من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأدخلت تعديلات كبرى على قوانينها ومن بينها مثلا عدم تجريم المساكنة بين غير المتزوجين.

محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية

بفضل ثروتها النفطية الضخمة، أصبحت الدولة الخليجية ذات البدايات المتواضعة مع خيام ومنازل صغيرة مبنية من طين، واحدة من أكثر الدول نفوذًا في منطقة الشرق الأوسط في العقد الأخير.

ومن أكبر نجاحاتها إمارة دبي الثرية التي تحوّلت من قرية معروفة بصيد اللؤلؤ إلى محطة استقطاب مالية وسياحية وإعلامية مهمة في غضون عقود قليلة، حتى باتت مركزًا لمقرات شركات كبرى يزورها ملايين الأشخاص سنويًا.

واستثمرت الإمارات بشكل كبير في النهوض وتطوير اقتصادها وهو الثاني خلف السعودية عربيًا. وهي وجهة مفضّلة لكثيرين وخصوصًا الشباب العرب الباحثين عن فرص عمل غير متوافرة في بلادهم وعن حياة أفضل.