الأمم المتحدة: 30% من السودانيين يحتاجون لمساعدات غذائية في 2022

سودانيون يتبضعون في أم درمان المدينة التوأم للخرطوم بعد بدء فك إجراءات العزل. (أ ف ب)

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، من أن 14.3 مليون سوداني يمثلون نحو 30% من سكان البلاد سيحتاجون لمساعدات غذائية خلال العام 2022، بزيادة 800 ألف عن العام الحالي.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أن «شركاء العمل الانساني قدروا عدد الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية خلال العام 2022 بنحو 14.3 مليون شخص من أصل 47.9 مليون نسمة. وأضاف أن هذا العدد يمثل زيادة بمقدار 800 ألف نسمة عن العام 2021، وهو «أعلى رقم خلال عقد من الزمن»، بحسب «فرانس برس».

السودان يستضيف 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء

ومن بين هؤلاء 2.9 مليون نازح في البلد الذي مزقته الصراعات الدموية خاصة في إقليم دارفور الواقع في الجزء الغربي، حيث أسفرت الحرب التي اندلعت العام 2003 عن 300 األف قتيل و2.5 مليون نازح وفقًا للأمم المتحدة. كما يستضيف السودان 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء، 68% منهم من دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان العام 2011 .

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وفي أبريل 2019 أطاح الجيش الرئيس عمر البشير بضغط من الشارع، بعدما حكم البلد بيد من حديد على مدى ثلاثة عقود. وفي أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون في «ائتلاف قوى الحرية والتغيير» اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا.

أزمة سياسية بعد انقلاب

وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة تجرى في نهاية المرحلة الانتقالية في 2023. ، غير أن البلاد تعاني أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي يقارب 400%.

كما أنها تمرّ بأزمة سياسية بعد انقلاب نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وعزل على أثره الحكومة المدنية واعتقل أعضاءها، قبل أن يوقع اتفاقًا سياسيًّا مع رئيسها عبد الله حمدوك مكنه من العودة إلى منصبه في 21 نوفمبر.

وتفتقر البلاد للبنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين هكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان .