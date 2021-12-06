تركيا وقطر توقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة إردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 07:16 مساء
وزيرا الخارجية القطري والتركي خلال مؤتمر صحفي مشترك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزيرا الخارجية القطري والتركي إن الدوحة وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقات، الإثنين، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، غير أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية.

وقال الوزير القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو إن قطر تتطلع لفرص تكشفها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، بحسب «رويترز».

 تركيا تواجه ارتفاع التضخم وأزمة عملة 
وتواجه تركيا ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة. وقالت وسائل إعلام رسمية إن من المتوقع أن يصل إردوغان إلى قطر في وقت لاحق يوم الإثنين.

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من ناحية أخرى من المقرر وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة، الأربعاء، غير أن الشيخ محمد قال إن توقيت الزيارتين مجرد مصادفة. وهناك خلافات منذ سنوات بين السعودية وتركيا بشأن قضايا إقليمية وجماعات الإسلام السياسي غير أن الجانبين يعملان لرأب الخلافات.

 أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر
وقال الشيخ محمد إن من المقرر أن توقع قطر عشرات الاتفاقات مع تركيا وأن تستثمر بكثافة في تركيا. وأضاف أن بلاده تتطلع لما قد يظهر من فرص من خلال المحادثات.

وقال جاويش أوغلو إن أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر. وأضاف «لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي أموال بعينها. نحن هنا فقط لبحث تحسين علاقاتنا».

وقال مسؤول خليجي مطلع على زيارة ولي العهد السعودي إن مناقشات جرت لترتيب اجتماع بين أردوغان والأمير محمد في قطر خلال الأسبوع رغم أنه يجري بحث التفاصيل وأن الاجتماع لم يتأكد حتى الآن.

وسيكون هذا أول اجتماع مباشر بين الاثنين بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2018. وفي العام الماضي فرضت السعودية مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية مع تأثر التجارة بين البلدين بالتوترات السياسية.

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