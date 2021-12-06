صعود أسعار النفط بعد قرار سعودي برفع أسعار الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 ديسمبر 2021, 09:18 صباحا
موقع نفط وغاز تابع لشركة «أرامكو»السعودية. (الإنترنت)

صعدت أسعار النفط اليوم الإثنين، بعد أن رفعت السعودية أسعار خامها المباع تزامنا مع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود فيما يبدو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 2.22% إلى 71.43 دولار للبرميل، عند الساعة 09:05 بتوقيت موسكو. فيما صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة 2.43% إلى 67.87 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع «بلومبرغ»، التي نقلتها قناة «روسيا اليوم».

وأمس الأحد رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة لشهر يناير المقبل بواقع 80 سنتا مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت الزيادة رغم قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير 2022.

كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

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