هبوط الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار

هبوط الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار. (الإنترنت)

هبط الريال الإيراني لمستوى قياسي أمام الدولار، بعد تواتر أنباء عن مصاعب تواجه المحادثات مع الدول الكبرى، لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث توقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية الجديدة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي إيران، بيع الدولار الأميركي أمس في السوق غير الرسمية بريالات بلغ عددها 302.2 ألف ريال من 294 ألف أمس الأول، بحسب موقع صرف العملة «بونباست دوت كوم»، على الإنترنت، وقال الموقع الاقتصادي على الإنترنت، «استقبلت السوق صدمة أولى من محادثات الاتفاق النوي»، وأضاف أن الدولار ربح 6 آلاف ريال ليرتفع إلى 299.5 ألف قبل أن يرتفع فوق 300999 ريالا أمس.

وفي أكتوبر 2020 سجل الريال انخفاضا قياسيا عندما بلغت قيمة الدولار 320 ألف ريال، بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية وأكبر تفش لجائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وحذر مسؤول أميركي كبير، من أن الولايات المتحدة «لا يمكنها أن تقبل» بأن تواصل إيران عرقلة المفاوضات الهادفة الى إنقاذ الاتفاق حول برنامجها النووي عبر تطوير هذا البرنامج.

وأوضح المسؤول أن واشنطن «لم تقرر رغم ذلك إغلاق الباب أمام المفاوضات التي استؤنفت الإثنين في فيينا، وتأمل أن تعود طهران قريبًا إلى هذه المحادثات «مع استعداد للتفاوض بجدية»، وفق «فرانس برس».

وحملت واشنطن طهران مسؤولية الجمود في مفاوضات فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، لتنضم بذلك إلى الأوروبيين الذين عبروا عن «خيبة أملهم وقلقهم» من مطالب الجمهورية الإسلامية.