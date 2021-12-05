5 اتفاقات بين «أرامكو» وشركات فرنسية

من مراسم توقيع شركة «أرامكو السعودية» اتفاقات مع شركات فرنسية رائدة، 4 ديسمبر 2021. (واس)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» توقيع خمس اتفاقات مع شركات فرنسية رائدة، تشمل اتفاقية لاستكشاف فرص الأعمال في المركبات التي تعمل بالهيدروجين مع شركة «غوسين».

ووقِّعت الاتفاقات خلال ورش العمل التي نظمتها وزارة الاستثمار السعودية في جدة لاستكشاف فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة أمس السبت، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال رئيس «أرامكو» وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، إن هناك نحو 500 من المصنعين وقرابة 90 من مقدمي الخدمات الفرنسيين المعتمدين لدى الشركة، وأضاف: «إذا تطلعنا لمستقبل الشراكة فهناك مجال كبير جدًّا للتعاون في مجال الاستدامة والتقنية مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون فهذه المجالات لها مردود مباشر على أهداف خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري».

أول شاحنة سباق تعمل بوقود الهيدروجين

وستقوم «أرامكو» أيضًا برعاية أول شاحنة سباق تعمل بوقود الهيدروجين على مستوى العالم طورتها شركة «غوسين»، وذلك يمثل منعطفًا جديدًا بالنسبة لرياضة سباق السيارات وقطاع النقل العالمي، بحيث تهدف الاتفاقية بين «أرامكو» السعودية و«غوسين» لتأسيس منشأة حديثة لتصنيع المركبات التي تعمل بالهيدروجين في المملكة.

واتفقت الشركتان على مشاركة مركز الابتكارات المتقدمة (المختبر 7) في «أرامكو» بشكل وثيق في جهود شركة «غوسين» لصناعة المركبات العاملة بالهيدروجين، وتطوير شاحنة سباق ذاتية القيادة أو يتحكم بها عن بعد وتعمل بالهيدروجين، وسيسهم (المختبر 7) وهو مختبر تبنيه «أرامكو» السعودية حاليًا لتطوير الابتكار، في دمج المواد المركبة التي تنتجها الشركة في المجموعة الحالية من المنتجات التي تنتجها شركة «غوسين»؛ بهدف تخفيض الوزن واستهلاك الطاقة وتكاليف هذه المركبات.