موظفو النقل في السنغال ينهون إضرابا احتجاجا على مضايقات الشرطة

ركاب يحاولون الوصول إلى محطاتهم في مباو بالسنغال. (أ ف ب)

أعلنت نقابات قطاع النقل السنغالية، ليل الجمعة السبت، إنهاء إضراب شّل الحركة في العاصمة ومناطق أخرى، احتجاجًا على مضايقات تُتهم الشرطة بممارستها والمنافسة غير الشرعية.

ورغم استمرار وجود «بعض العقبات» في المحادثات مع الحكومة، سيعطي عمال قطاع النقل المسؤولين السياسيين شهرًا لتسوية كل المشكلات، حسبما قال غورا خوما المسؤول في اتحاد النقابات. وقال إنه طُلب من عناصر الشرطة والدرك إيجاد طرق لحل المشكلات، بحسب «فرانس برس».

الحركة تتعطل في أجزاء واسعة من السنغال

تعطلت الحركة في أجزاء واسعة من السنغال بين الأربعاء والجمعة، وغابت سيارات الركاب وعربات شحن البضائع بشكل تام تقريبًا عن طرق البلاد.

وفي العديد من الأماكن استعان الأهالي بالدراجات النارية بل حتى عربات الخيل، في وقت منع السائقون المضربون الحافلات الحكومية من العمل خارج العاصمة. وعجزت أعداد كبيرة من الناس عن الوصول إلى أماكن العمل وغاب العديد من الطلاب عن مدارسهم بما يشمل دكار.

ودعت النقابات إلى الإضراب لإرغام الحكومة على معالجة 11 من المظالم وعلى رأسها مضايقات الشرطة والمنافسة غير القانونية والأعداد الكبيرة جدًا للحواجز على الطرق.