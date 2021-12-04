عملة «بيتكوين» تواصل الهبوط وتنخفض إلى 12.1%

شعار عملة البيتكوين. (أرشيفية: الإنترنت)

تراجعت عملة بيتكوين المشفرة 12.14% إلى 47176.09 دولار اليوم السبت، لتخسر بذلك 6567.6 دولار عن الإغلاق السابق.

وهبطت بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، 31.6% عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في العاشر من نوفمبر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وانخفض سعر عملة إيثر 10.14% إلى 3794.61 دولار اليوم السبت، لتخسر 428.19 دولار عن إغلاقها السابق.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، أعلن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي عن رغبته في بناء «بيتكوين سيتي»، التي ستعمل بالطاقة البركانية وستمول بسندات العملة المشفرة.

وقال الرئيس نجيب كيلة، إن «المدينة المخطط لها في شرق البلاد ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة».

وأضاف الرئيس السلفادوري أن «التمويل سيبدأ في 2022، وستكون السندات متاحة في 2022».