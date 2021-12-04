الإمارات تطلب 80 طائرة «رافال» من فرنسا بـ14 مليار دولار خلال زيارة ماكرون لدبي

طائرة «رافال» القتالية الفرنسية. (أرشيفية: فرانس برس)

وقَّعت الإمارات مع فرنسا، أمس الجمعة، اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» مقابل 14 مليار دولار خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية تشمل قطر والسعودية.

هذا النجاح التجاري سُجل في اليوم الأول من جولة سريعة في الخليج يقوم بها الرئيس الفرنسي الذي وصل مساء إلى قطر للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق وكالة «فرانس برس».

وينتظر وصول ماكرون اليوم السبت إلى جدة في السعودية لعقد لقاء «حساس» مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وسيكون ماكرون من أوائل المسؤولين الغربيين الذين يلتقون ولي العهد السعودي منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا في أكتوبر 2018.

وإلى جانب الطائرات المقاتلة، وقَّعت أبوظبي اتفاقية لشراء 12 طائرة مروحية من طراز «كاراكال». وتبلغ قيمة العقدين بحسب الرئاسة الفرنسية 17 مليار يورو، بينها 14 مليار دولار لاتفاقية رافال وحدها.

وقال ماكرون إن هذه الطلبية تشكل «أكبر عقد عسكري بمكون فرنسي، في تاريخنا».

وأضاف: «هذا الالتزام الفرنسي في المنطقة، وهذا التعاون النشط في مكافحة الإرهاب، والمواقف الواضحة التي اتخذناها تعني أننا زدنا من قربنا من دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابع: «في الوقت الذي أثاروا (الإماراتيون) فيه بلا شك المزيد من التساؤلات حول شركاء تاريخيين آخرين، أعتقد أن هذا (الاتفاق) يقوّي موقع فرنسا»، مشددًا على أن أبوظبي ترى في فرنسا «شريكًا قويًّا». وقال إن باريس شريك يفي بتعهداته ويمكن الاعتماد عليه.

ورأت الرئاسة الفرنسية في بيان صحفي أن الاتفاق «إنجاز كبير للشراكة الاستراتيجية بين البلدين» الحليفين، مشددة على أهمية القواعد العسكرية الفرنسية الثلاث في البلد الخليجي الثري.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «داسو» للطيران المصنّعة لطائرات رافال إريك ترابيير أن الطلبية «نجاح فرنسي يؤكّد العلاقة الاستراتيجية التي توحد بلدينا».

تم التوقيع على الاتفاقية بينما كان ماكرون يجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في موقع إكسبو 2020 دبي، في بداية جولته.



وتهدف هذه الطلبية التي سيتم تسليمها بين 2027 و2031، إلى استبدال 60 طائرة من طراز «ميراج 2000-9» حصلت عليها الإمارات في العام 1998. وتأتي بعد عشر سنوات من مفاوضات انطلقت بدعم من الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.