«أوبك+» تقرر الاستمرار في زيادة إنتاج النفط.. والأسعار تهوى

منصة نفط في خليج المكسيك، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم في إطار تحالف «أوبك بلاس» الحفاظ على سياستهم الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيًا في يناير المقبل، وقد أدى هذا القرار إلى انخفاض إضافي في الأسعار.

وقررت المنظمة تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي البالغ 400 ألف برميل يوميا صعودا في يناير، كما فعلت كل شهر منذ مايو 2021 .

جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة مع نهاية القمة التي عُقدت عبر الفيديو اليوم الخميس، والتي على إثرها تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية أغسطس، وفق وكالة «فرانس برس».

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت اليوم بنسبة 1.86% إلى 67.59 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ 23 أغسطس الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.97% إلى 64.28 دولار للبرميل.