الشركات الأميركية الخاصة تضيف 534 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 06:24 مساء
لافتة تطلب موظفين أمام شركة في ميامي. (أ ف ب)

أضافت الشركات الأميركية الخاصة 534 ألف وظيفة جديدة في شهر نوفمبر، حسبما أفادت مؤسسة خدمة دفع الرواتب «إيه دي بي» الخميس.

تأتي هذه الأرقام عقب إضافة 570 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر، ما يعكس استمرار نمو الوظائف في جميع قطاعات الاقتصاد، ولكن خصوصًا لدى شركات الخدمات. وتتوقع البيانات ارتفاعًا في أعداد الوظائف المرتقب صدورها في بيانات حكومية رسمية الجمعة، بحسب «فرانس برس».

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وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى إي دي بي نيلا ريتشاردسون إن «انتعاش سوق العمل تواصل خلال التحديات التي واجهتها السوق الشهر الماضي»، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 543 ألف وظيفة.

تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة
وأضاف قطاع الخدمات الذي يهيمن على الاقتصاد الأميركي 434 ألف وظيفة، مع 136 ألفًا في قطاع الضيافة والترفيه الذي تعرض لأكبر انتكاسة من جراء تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وفق التقرير. وأضافت شركات إنتاج السلع 110 آلاف وظيفة، 50 ألفًا منها في قطاع التصنيع الذي جعله الرئيس جو بايدن أولوية.

وقالت ريتشاردسون إن الاقتصاد استعاد 15 مليون وظيفة منذ بدء تطبيق خطة التعافي؛ لكن لا يزال ينقصه خمسة ملايين وظيفة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

لكن مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا «ما زال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المتحور أوميكرون سيبطئ انتعاش قطاع التوظيف في الأشهر المقبلة».

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