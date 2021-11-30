بايدن: مشكلات الإمدادات في أميركا تتحسّن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 08:14 صباحا
سفينة شحن محملة بالحاويات تنتظر لدخول ميناء لوس أنجليس، 6 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ مشكلات الإمدادات التي تعاني منها البلاد منذ الصيف بدأت بالتحسّن، مشدّدا على أنّ حركة الاستهلاك تسجّل ارتفاعا مع اقتراب موسم الأعياد.

وأوضح بايدن في تصريح أدلى به في البيت الأبيض أنّ البلاد سجّلت «تقدّما» في مجال الخدمات اللوجستية، مؤكّدا حدوث انخفاض بأكثر من 40% في نوفمبر في عدد الحاويات التي تنتظر على أرصفة الموانئ لأكثر من ثمانية أيام لتفريغها، حسب وكالة «فرانس برس».

ووافقه الرأي ممثّلون عن شركات البيع التجزئة في الولايات المتحدة، حيث قالت رئيسة سلسلة «فود لاين» لمتاجر السوبرماركت، ميغ هام، إنّ السلسلة «لديها ما يكفي من البضائع» لملء الرفوف.

من جهته، قال رئيس شركة التوزيع العملاقة «وولمارت» دوغ ماكميلون، إنّ هناك «الكثير من التقدّم» في تسليم المنتجات، منوّهاً بالمبادرات التي أطلقها البيت الأبيض لتسريع أنشطة الموانئ على وجه الخصوص.

وبحسب شركة ماستركارد للدفع بالبطاقات المصرفية فقد سجّلت المبيعات في «الجمعة السوداء»، يوم التنزيلات الشهير في الولايات المتحدة، قفزة بنسبة 30% بالمقارنة مع اليوم نفسه قبل عام.

وتسبّبت جائحة فيروس «كورونا» المستجد باضطرابات في سلسلة التوريد العالمية، ثم تأخير وصول البضائع والسلع إلى الولايات المتّحدة، ممّا أدّى إلى ارتفاع في الأسعار.

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