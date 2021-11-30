الاحتياطي الفدرالي: «أوميكرون» يشكل مخاطر على الاقتصاد الأميركي

مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن، 17 يونيو 2020. (أ ف ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في إفادة نشرت الإثنين، إن المتحور «أوميكرون» لكوفيد يمكن أن يُبطئ تعافي الاقتصاد الأميركي وسوق العمل ويزيد الشكوك بشأن التضخم.

وأقرّ «باول» بأنّ العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة «ستستمر لفترة طويلة العام المقبل».

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وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة التي ستقدم الثلاثاء إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام، والذي أكد مرارًا أنه مؤقت.

حذرت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، من أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يمثل خطرا «مرتفعا جدا» على مستوى العالم بينما يجتمع وزراء الصحة في دول مجموعة السبع في لندن للبحث في تحدي مكافحة الوباء.

ولا تزال لائحة الدول التي اكتُشفت فيها متحورة أوميكرون تطول بعد أن رُصدت أولى الإصابات بالمتحورة في نوفمبر في جنوب القارة الإفريقية ما دفع عددا من الدول إلى تعليق الرحلات إلى هذه المنطقة وفرض إجراءات وثائية، وفق «فرانس برس».