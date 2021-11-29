السياحة العالمية تخسر تريليونَي دولار عام 2021 بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 02:00 صباحا
سياح في إيطاليا. (الإنترنت)

أعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة الاثنين أن جائحة كوفيد-19 ستُكلف السياحة العالمية خسائر بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه «بطيء» و«هش».

وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التي تتخذ مدريد مقرًا، في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بكوفيد ويواجه العالم متحور جديد أطلق عليه اسم «أوميكرون».

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، الذي رُصِد أول مرة في جنوب أفريقيا بـ«المقلق».

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأحد، في ريغا أن هناك «سباقًا مع الوقت» لتحليل أوميكرون، المتحور الجديدة لفيروس كورونا.

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