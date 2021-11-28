مصر.. خطة لبدء الإنتاج المبكر من الذهب في الصحراء الشرقية

سبائك ذهب, (الإنترنت)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إطلاق خطة لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجاري للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة المقبلة، فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، وفق بيان للوزارة السبت.

وأوضح الملا، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأولى لشركة إيقات لمناجم الذهب المسؤولة عن تنمية كشف إيقات التجارى، أن متوسط تركيز الذهب في المنطقة، يصل إلى 1.5غرام فى الطن.

وقالت الوزارة إن الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات «واعد، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب»، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجًا لاستثمار مصري خالصًا في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة «شلاتين» المصرية، التي تشهد شراكة وتعاونًا بين عدد من قطاعات الدولة.

وبحسب البيان، تكون «إيقات» ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حاليًا كل من شركة «السكري» لمناجم الذهب وشركة «حمش مصر» لمناجم الذهب.