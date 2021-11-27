بلومبرغ: ألمانيا تعتزم دفع إعانات عمل بقيمة 400 مليون يورو

وزارة العمل الألمانية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة العمل الألمانية، أن الحكومة تعتزم دفع إعانات عمل بقيمة 400 مليون يورو، وفقًا لوكالة «بلومبرغ»، الأميركية.

وقال وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، إن «البلاد تتوقع تلقي مزيد العاملين إعانات عمل قصيرة الأمد نتيجة لرابع موجة من جائحة فيروس كورونا».

وأضاف: إن «برنامج الإعانات، الموضوع لإبقاء الأشخاص في وظائفهم وجرى تمديده الأسبوع الجاري حتى مارس، من المتوقع أن يكلف الحكومة 400 مليون يورو (452 مليون دولار)».

ولفت الوزير الألماني إلى أن الجائحة «تؤثر على سلاسل الإمداد، وسوف تضرب الإغلاقات المحلية سوق العمل».

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أمس الجمعة، أن ألمانيا ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب المتحورة الجديدة لفيروس «كورونا».

وأوضح الوزير، أن هذا القرار الذي سيطبق اعتبارًا من مساء الجمعة سيشمل جنوب أفريقيا، «وعلى الأرجح دولًا مجاورة» لها، وسيسمح فقط للمواطنين الألمان بالعودة، مع وضعهم بالحجر الصحي مدة 14 يومًا حتى لو كانوا ملقحين، وفق وكالة «فرانس برس».