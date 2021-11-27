«التجارة العالمية» ترجئ اجتماعها الأول منذ أربع سنوات بسبب «أوميكرون»

مديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي اوكونجو-اويلا خلال حديث افتراضي في مؤتمر حول كوفيد والتجارة في جنيف. (أ ف ب)

أرجأت منظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ أربع سنوات، بسبب ظهور المتحورة «أوميكرون» المثيرة للقلق، ما يحبط الآمال بإنعاش المنظمة التي أضعفت إلى حد كبير.

وبعد اجتماع طارئ الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر «إلى أجل غير مسمى» في أعقاب انتشار المتحورة «أوميكرون» «التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر منعت على ما يبدو العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف»، حسب المنظمة، وفق «فرانس برس».

أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحورة «أوميكرون»

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا «هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف. على العكس من ذلك. يجب أن تكون وفود جنيف مؤهلة بالكامل لتقريب مواقفها قدر الإمكان».

ومنظمة التجارة العالمية هي أول منظمة دولية في جنيف تتحمل تبعات ظهور المتحورة «أوميكرون» التي رُصِدت بادئ الأمر في جنوب إفريقيا ورأت منظمة الصحة العالمية أنها «مقلقة» قبل ساعات من تأجيل الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة.

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وبات الاهتمام الآن منصبًا على منظمة الصحة العالمية التي يفترض أن يناقش أعضاؤها البالغ عددهم 194 مقترح إبرام معاهدة الأسبوع المقبل. وقد يتأثر اجتماعان رئيسيان آخران - أحدهما بشأن التمويل المستدام والآخر بشأن أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل.

إرجاء أول اجتماع مع ظهور الإصابات الأولى بـ«كورونا» في نهاية 2019

وكان يفترض أن يعقد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كازاخستان في يونيو 2020؛ لكنه أُرجئ مع ظهور الإصابات الأولى بـ«كورونا» في نهاية 2019. وقرَّرت المنظمة بعد ذلك عقده من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر في مقر المنظمة بمشاركة أربعة آلاف شخص بينهم رؤساء دول وأكثر من مئة وزير.

وقالت أنابيل غونزاليس نائبة مديرة منظّمة التجارة في تغريدة على «تويتر» إن الاجتماع الوزاري «أُرجئ وجميع الأعضاء أيّدوا القرار»، مؤكّدة بذلك تصريحات أدلى بها في وقت سابق مصدر دبلوماسي. وأضافت: «كان هذا القرار الصحيح».

وتابعت أن الاجتماع عبر الإنترنت لا يتيح إجراء «مفاوضات معقدة حول قضايا حساسة سياسيًا». واعترف السفير الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية جواو أغيار ماتشادو بأنه «لم يكن خيارًا لكنه كان قرارًا صحيحًا».

الاجتماع الوزاري الأول لأوكونجو إيويلا

كان هذا الاجتماع الوزاري الأول لأوكونجو إيويلا التي تولت إدارة المنظمة في مارس ورحَّب الجميع برغبتها في إعطاء رؤية جديدة للمنظمة في أجواء الأزمات والتنافس المتزايد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الصين والولايات المتحدة.

وكان هذا الاختبار الأول لنفوذها الفعلي مهمًا لأن الاجتماع الوزاري السابق في بوينس آيرس في نهاية 2017 لم يفض إلى اتفاق كبير. ومنذ ذلك الحين، تراكمت الملفات.

ورأى العديد من المراقبين أنه من الصعب على الأعضاء الـ164 في منظمة التجارة العالمية أن يكونوا قادرين على إبرام اتفاقات كبرى خلال هذا الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ولا سيما بشأن صيد الأسماك ومسألة حقوق الملكية الفكرية أثناء الوباء.

فرصة لإيجاد حلول سياسية

لكن كثيرين كانوا يأملون في أن يسمح الاجتماع بالخروج على الأقل من الجمود في المناقشات. وقال دميتري غروزوبنسكي مدير منظمة «منصة التجارة» في جنيف إن «المؤتمر الوزاري يمثل فرصة لإيجاد حلول سياسية للمسائل التي لا تكفي الحلول التقنية لتسويتها» .

وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر أيضًا في وقت فقدت فيه منظمة التجارة العالمية - حيث تُتخذ القرارات بالإجماع - أهميتها لأنها غير قادرة على إبرام اتفاقات كبرى وتسوية خلافات بين بعض الأعضاء والصين.

إلى ذلك تبدو الأداة الرئيسية لتسوية الخلافات بين أعضائها، وهي هيئة الاستئناف، مشلولة بسبب نقص القضاة. وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها مستعدة لإعادة إطلاقها بعد تعطيلها خلال حكم دونالد ترامب، لكن من دون أن يقدم اقتراحًا ملموسًا.

وقالت إلفير فابري الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في معهد جاك ديلور الأوروبي «كان هناك القليل من التفاؤل بشأن نتيجة المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة لكن هذا التعليق هو مخرج سيئ ويمنعنا من الإشارة إلى أن عدم التزام الولايات المتحدة يشجع الجمود في الإصلاح الصعب لمنظمة التجارة العالمية».