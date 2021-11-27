كيف اختتمت أسعار النفط تعاملات الأسبوع؟

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 08:27 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

هوت أسعار النفط بأكثر من 10% يوم أمس في ختام تعاملات هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع يومي منذ أبريل 2020، وذلك وسط تزايد قلق المستثمرين بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة من «كورونا».

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، التي قالت بريطانيا إن العلماء يعتبرونها أهم سلالة مكتشفة حتى الآن من فيروس كورونا، إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، وفق موقع «روسيا اليوم»

وعزَّز ذلك مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل. وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الجمعة، نزل خام برنت بمقدار 77.8 دولار، إلى 73.45 دولار للبرميل، وهو ما يعادل 10.7 في المئة.

خسائر غرب تكساس وبرنت
 وكان خام غرب تكساس الوسيط انخفض 9.12 دولار (11.6%) إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أول من أمس الخميس. ويتجه الخامان لتسجيل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق منذ أبريل 2020.

وفرضت بريطانيا ودول أوروبية أخرى قيودًا على السفر من دول جنوب أفريقيا التي تم رصد السلالة الجديدة فيها.  وتحركت السلطات حول العالم بقلق بالغ، أمس الجمعة، بعد أنباء اكتشاف السلالة الجديدة في جنوب أفريقيا، وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بين المناطق التي شددت إجراءات السفر إليهما، بينما سعى الباحثون لمعرفة ما إذا كانت تحورات السلالة الجديدة مقاومة للقاحات.

رد فعل الصين
ويترقب المستثمرون رد فعل الصين على إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء خططًا لسحب ملايين البراميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع دول أخرى من كبار المستهلكين في محاولة لتهدئة الأسعار.

ونقلت «رويترز» عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن مثل هذه الخطوة ستُسفر على الأرجح عن تضخم الإمدادات في الشهور المقبلة، وذلك بحسب ما توصلت إليه لجنة خبراء تقدم النصح لوزراء دول أوبك. وذكر المصدر أن مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك يتوقع فائضًا قدره 400 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر، ويزيد إلى 2.3 مليون برميل يوميًّا في يناير، و3.7 مليون في فبراير، إذا مضت الدول المستهلكة قدما في عمليات السحب.

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