فرنسا وإيطاليا توقعان معاهدة تعاون بعد سنوات من الخلاف الدبلوماسي

ماكرون ودراغي يتوسطها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا في روما، 26 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

أبرمت فرنسا وإيطاليا، اليوم الجمعة، معاهدة تعاون ثنائي من أجل تعزيز علاقات تضررت في السنوات الأخيرة بسبب خلاف دبلوماسي، وفي أجواء انتقال في أوروبا مع رحيل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ووقع المعاهدة بالأحرف الأولى في قصر كويرينالي الرئاسي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة ماريو دراغي بحضور الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعانق الرجال الثلاثة طويلًا، بينما حلقت الطائرات الفرنسية والإيطالية، وخطت ألوان علمي البلدين فوق العاصمة الإيطالية.

«معاهدة التعاون الثنائي المعزز» التي سميت «معاهدة كويرينالي» نادرة جدًا في أوروبا، وهي الثانية فقط التي تبرمها فرنسا بعد «معاهدة الإليزيه» التي وقعت بالأحرف الأولى في العام 1963 مع ألمانيا، واستكملت بـ«معاهدة آخن» العام قبل الماضي.

وتحدث ماريو دراغي في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون بعد مراسم التوقيع عن «لحظة تاريخية في العلاقات بين بلدينا»، مضيفًا: «المؤسسات التي نتشرف بتمثيلها تقوم على القيم الجمهورية نفسها، احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية، أولوية أوروبا».

وتابع: «من (الكاتبين) ستاندال إلى أومبرتو إيكو إلى (السينمائيين) ماستروياني وبلموندو وكلوديا كاردينالي نتشارك العديد من الذكريات والمراجع المشتركة».

أما ماكرون فرأى أن المعاهدة «ترسخ صداقة عميقة»، قائلا: «كان عدم وجود معاهدة كويرينالي يشكل شبه خلل لأن الكثير يوحدنا، وتاريخنا وثقافاتنا وفنانونا».

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه «بصفتنا من الدول المؤسسة للاتحاد وأول الموقعين على المعاهدات (...)، ندافع عن أوروبا أكثر تكاملاً وأكثر ديمقراطية وأكثر سيادة».

نص المعاهدة

عمليًا، تنص المعاهدة على مجالات لتعزيز التعاون في مسائل الدبلوماسية والدفاع والتحولات الرقمية والبيئية والثقافة والتعليم والتعاون الاقتصادي والصناعي والفضاء. كما تقضي بتأسيس خدمة مدنية مشتركة للشباب.

وفرنسا وإيطاليا هما ثاني وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو بعد ألمانيا. وهما تمثلان معًا نحو ثلث مواطني الاتحاد الأوروبي وإجمالي ناتجه المحلي.