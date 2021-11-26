إيطاليا تغرم «أبل» و«غوغل» 20 مليون يورو

صورة مدمجة لشعاري «غوغل» و«أبل». (أ ف ب)

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا غرامة بقيمة 20 مليون يورو على مجموعتي «أبل» و«غوغل»، في ثاني قرار من نوعه للهيئة الناظمة في حق شركات تكنولوجيا أميركية عملاقة هذا الأسبوع.

وصعّدت دول أوروبية في السنوات القليلة الماضية إجراءاتها مستهدفة ممارسات عمالقة التكنولوجيا، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي مساعيه لتشديد القوانين، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن الهيئة الإيطالية قولها في بيان، إنها فرضت غرامة على «أبل» و«غوغل» بمقدار عشرة ملايين يورو لكل منهما، لخرقهما القواعد التي ترعى المستهلك بما في ذلك عدم تقديم معلومات كافية للزبائن واللجوء إلى «أساليب هجومية» في استخدام بياناتها لأغراض تجارية.

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وجاء في بيان الوكالة «لم تقدم لا أبل ولا غوغل، معلومات واضحة وفورية بشأن حيازة واستخدام بيانات المستخدم لأغراض تجارية».

وفرضت الهيئة الناظمة في وقت سابق هذا الأسبوع غرامة قدرها 200 مليون يورو على «أبل» وعملاق التجارة الإلكترونية «أمازون»، لفرضهما قيودًا على إمكانية الوصول إلى بعض بائعي منتجات «أبل» على «أمازون».

من ناحيتها توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى موقف مشترك من قانونين من شأنهما فرض رقابة غير مسبوقة على عمالقة التكنولوجيا.