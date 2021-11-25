الدولار بـ24200 ليرة.. عملة لبنان تهوي لأدنى مستوى على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 02:15 مساء
رجل يمسك بفئات ورقية من الليرة اللبنانية في بيروت، 27 أكتوبر 2021. (رويترز)

تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، اليوم الخميس، وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.

وقال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة بلغت حوالي 24200 للدولار، متراجعة لما دون أدنى مستوى على الإطلاق عند حوالي 24 ألفًا المسجل في يوليو، وفق وكالة «رويترز».

وحتى الآن، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار، الذي كانت مربوطة عنده منذ 1997.

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ويئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر برئاسة السياسي المخضرم نجيب ميقاتي، من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه مهم للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة. غير أن الحكومة لم تجتمع منذ أكثر من 40 يومًا، وهو غياب بدأ بمسعى من حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه لتنحية القاضي، الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصًا؛ وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، وفق «رويترز».

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