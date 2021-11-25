سورية تعول على موسم سياحي واعد العام المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 نوفمبر 2021, 08:17 صباحا
وزير السياحة السوري محمد رضوان في مؤتمر صحافي بدمشق، 24 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

تعوّل سورية الغنية بمواقعها الأثرية على موسم سياحي واعد خلال العام المقبل، وفق ما أعلن وزير السياحة محمد رضوان.

ويسجل منذ أشهر تراجع في وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودت الحرب منذ منتصف مارس العام 2011 بنحو نصف مليون شخص، وهجرت الملايين، ودمرت البنى التحتية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رضوان في مؤتمر صحافي بدمشق أمس الأربعاء: «ننتظر في العام 2022 عاما سياحيا أفضل من الأعوام السابقة»، مضيفا أنّ «أغلب المسارات السياحية أصبحت آمنة للزيارة».

واستعادت القوات الحكومية السورية الجزء الأكبر من المناطق التي كانت خرجت عن سيطرتها لصالح مجموعات مقاتلة خلال سنوات الحرب الأولى.

قبل اندلاع النزاع الذي ألحق أضراراً كبيرة بمواقع أثرية في البلاد، بعضها مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للتراث الإنساني المهدد بالخطر، شكّلت سورية وجهة رئيسية للسياح من دول مختلفة، وتسعى دمشق حاليا الى جذب الزوار مجدداً اليها.

صعوبات بشأن الرحلات إلى سورية
وأوضح وزير السياحة، المدرج اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية ضد مسؤولين سوريين، «لا زالت صعوبات كثيرة تعترض عمل هذا القطاع أهمها توقف شركات الطيران الأجنبية نتيجة العقوبات الظالمة»، في إشارة الى العقوبات الغربية المفروضة على شخصيات وكيانات سورية منذ اندلاع النزاع.

وتسيّر بضعة خطوط طيران أجنبية رحلات الى دمشق، كما تتجه الخطوط السورية إلى وجهات محددة للغاية، وتفرض الولايات المتحدة عبر «قانون قيصر»، عقوبات على كل من يتعامل مع نظام الرئيس بشار الأسد.

واستناداً إلى إحصاءات وزارة السياحة، استقبلت سورية 488 ألف زائر خلال العام الحالي. وتشهد دمشق ومنطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، إقبالاً خصوصاً من العراقيين وإيرانيين للمزارات الشيعية هناك.

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