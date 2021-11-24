تحذير من البنك الدولي: العراق «مهدد بشح المياه»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 09:41 مساء
زورق صيد على أرض أصابها الجفاف في العراق. (الإنترنت)

حذر البنك الدولي، الأربعاء، من أن العراق قد يشهد انخفاضًا بنسبة 20% في موارده المائية بحلول العام 2050 مع استمرار ظاهرة تغير المناخ، مشيرًا إلى الانعكاسات السلبية خصوصًا على النمو والتوظيف.

 ملف المياه يمثل قضية رئيسية للعراقيين
ويمثل ملف المياه قضية رئيسية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة والغني بالموارد النفطية، لكنه يواجه أزمة كهرباء حادة تفاقمت بسبب موجات الجفاف الشديدة بشكل متزايد، وانخفاض معدلات المتساقطات، وفق «فرانس برس».

-  بعد الحرب.. الجفاف يزيد معاناة مزارعي القمح في سورية
-  جفاف «القرن الأفريقي» يدفع الصوماليين للنزوح عن قراهم

وتعليقًا على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: «يوفر الاستثمار في ممارسات إدارة المياه المراعية للمناخ فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر والتنمية بالعراق. ودون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعانيها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجًا من العراقيين». 

انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة
وحذر التقرير من أنه «بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10%  إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة» في العراق. وأضاف أنه «في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المرويّة».

وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4%، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016.

كذلك، «انخفض الطلب على العمالة غير الماهرة في الزراعة بنسبة 11.8 في المئة مقابل نسبة 5.4 في المئة من الطلب على الأنشطة غير الزراعية»، وفق التقرير. وأضاف التقرير أن «ندرة المياه» بدأت تتسبب في «تهجير قسري محدود النطاق» خصوصًا في جنوب البلاد.

 ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من الميزانية الإجمالية
وفي بلد دمرت الحروب المتكررة بنيته التحتية، حيث تتباطأ عمليات إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، سيحتاج الأمر إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لإنشاء بنية تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع ري. لكن في العام 2018، كانت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من الميزانية الإجمالية وبلغت 15 مليون دولار.

وأوضح التقرير: «كانت الاستراتيجية لحظت أن الموازنة المطلوبة لتنفيذها في هذه المهلة الزمنية (من 20 عامًا) تقارب 180 مليار دولار أميركي، غير أن التمويل لم يتوفر وفق المخطط المرسوم كما هو متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثيرات المالية الناجمة من الحرب التي شنها تنظيم داعش على العراق».

وأشار إلى أن «الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60% من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و60 في المئة في مستوى المحاصيل».

لكن، هناك أمر إيجابي: مع انتعاش أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي من 2.6%  العام 2021 إلى أكثر من 6%  في 2022-2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيسة وزراء السويد تستقيل بعد ساعات على تعيينها
دولى
تسجيل 23 هدفا في الأسبوع الأول بالدوري الممتاز
رياضة محلية
مفوضية الانتخابات تطلق مبادرة المناظرات الرئاسية
ليبيا
الحكم بالسجن على بنزيمة سنة مع وقف التنفيذ في قضية الشريط الجنسي
رياضة عالمية
أميركا تدعو حكومة الوحدة الوطنية للقبض على عبدالله السنوسي وسيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
«الأعلى للقضاء» يعدل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
ليبيا
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بالصور: افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان «درنة الزاهرة» المسرحي
ثقافة وفن
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج
ليبيا
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «كيا» تكشف نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية