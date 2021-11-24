ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك المستثمرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 01:13 مساء
عاملان في حقل نفطي يقومان بفتح خط انقل البترول. (الإنترنت)

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ استمرت شكوك المستثمرين بشأن فاعلية تحرك تقوده الولايات المتحدة للسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية وحولوا تركيزهم إلى الخطوة المقبلة لمنتجي النفط.

وبحلول الساعة (07:42 بتوقيت غرينتش)، زادت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.2% إلى 82.44 دولار للبرميل، بعدما قفزت 3.3% أمس الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.3% إلى 78.70 دولار للبرميل. وكانت سجلت زيادة بنسبة 2.3% في اليوم السابق.

وذكرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أنها ستسحب كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية بالتنسيق مع الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، في محاولة لخفض الأسعار بعد تجاهل منتجي النفط في مجموعة «أوبك+» لدعوات متكررة تطالبهم بضخ المزيد من الخام.

وقال محللون إن تأثير السحب المنسق من الاحتياطيات على الأسعار سيكون قصير الأمد على الأرجح بعد أعوام من تراجع الاستثمارات وتعافٍ عالمي قوي من جائحة «كوفيد-19».

وتتجه جميع الأنظار الآن إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها وفي مقدمتهم روسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك+» لمعرفة رد فعلهم تجاه السحب المشترك من الاحتياطي في اجتماعهم الذي ينعقد في الثاني من ديسمبر 2021 لمناقشة سياسة الإنتاج.

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