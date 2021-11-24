الصين ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 10:57 صباحا
العلم الصيني. (الإنترنت)

أكدت الصين، الأربعاء، أنها ستستخدم مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى لخفض أسعار الذهب الأسود.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تجاو ليجيان، إن «الصين، ونظرًا إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

لم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق. وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي أعلن، الثلاثاء، عن «مبادرة كبرى» لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق. 

وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن الصين تنضم إلى هذه المبادرة مثل الهند واليابان وكورية الجنوبية والمملكة المتحدة.

وعند سؤاله، لم يذكر الناطق الصيني الولايات المتحدة أو الدول المشاركة الأخرى. واكتفى بالقول إنه لاحظ «الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الدول المستهلكة للحفاظ على استقرار السوق»، وقال إن «الصين على اتصال وثيق مع مختلف المعنيين بما في ذلك مستهلكي النفط ومنتجيه».

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