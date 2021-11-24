بايدن يتهم شركات النفط الكبرى بـ«التسبب» في ارتفاع أسعار الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 09:47 صباحا
محطة وقود في يوتا، 29 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

اتّهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار.

وقال بايدن في البيت الأبيض إن «أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلسًا واحدًا»، وأضاف: «بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير»، متّهمًا الشركات بـ«كسب الفرق» بين سعرَي الجملة والتجزئة. واعتبر أن ذلك «غير مقبول»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، إن «أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جدًا في الوقت الحالي (...) لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022».

- بايدن: انخفاض أسعار الوقود قريبا

وقبل أن يبدأ الأميركيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر، الخميس، مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديمقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي في السوق الأميركية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.

وتهدف هذه المبادرة حسب وزيرة الطاقة، إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% منذ عام، وقالت: «نعتقد أن سعر البرميل (3.78 لتر) سينخفض في ديسمبر إلى 3.19 دولارًا» مقابل متوسط 3.40 دولارًا، الثلاثاء، في الولايات المتحدة، و«أنه سينخفض أكثر في يناير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
بعد 30 عاما.. لندن تعتذر عن عدم إبلاغ طائرة بريطانية بغزو العراق للكويت
عربى
«أبل» تقاضي الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس
اقتصاد
الانتخابات والمصالحة ودعم لجنة «5+5» محور محادثات المنفي والسيسي بالقاهرة
ليبيا
الانتخابات والمصالحة ودعم لجنة «5+5» محور محادثات المنفي والسيسي بالقاهرة
ليبيا
تقرير دولي يكشف أهم 5 شركاء أجانب مستحوذين على استثمارات الطاقة في ليبيا
ليبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي يقود جنوده على الجبهة ضد «متمردي تيغراي» مع اقتراب المعارك...
دولى
انتهت.. ديربي مصراتة بين السويحلي 0 - 0 الاتحاد المصراتي
رياضة محلية
باريس سان جيرمان يستدعي راموس للمرة الأولى.. ويتسلح بنيمار وميسي ومبابي قبل ...
رياضة عالمية
كأس العالم 2026 يحير رجال «فيفا» بعد الزيارة الأخيرة والاستقرار على الرقم ...
رياضة محلية
بريطانيا تلزم المنشآت الجديدة ببناء نقاط شحن للسيارات الكهربائية
سيارات
بدعوة من إردوغان.. بن زايد يزور تركيا غدا
عربى
الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
مع اقتراب الانتخابات.. «توازن القوى» يؤجل العد التنازلي لسحب القوات الأجنبية من ...
ليبيا
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيع السيناريو المرسوم لمشروع فيلم «دون» بنحو 3 ملايين دولار