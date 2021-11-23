احتياطات السعودية من الغاز تتضاعف 6 مرات

موقع للغاز والنفط تابع لشركة «أرامكو»السعودية. (الإنترنت)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 98% منذ مطلع العام، لتبلغ 5.03 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 نوفمبر الجاري، مقابل 2.54 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي 2020، وبالعودة للاحتياطات، استطاعت السعودية أن تضاعف احتياطاتها من الغاز أكثر من 6 مرات خلال 60 عامًا (منذ 1960 حتى نهاية 2020)، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، بما يعني زيادته بنسبة 609 في المئة خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 10.1% سنويًا.

كما ارتفعت الاحتياطات السعودية المؤكدة من الغاز الطبيعي بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 0.4% (1.2 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 324.5 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019، وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ووزارة الطاقة السعودية وشركة «أرامكو»، فإن السعودية تحتل المركز السادس عالميًا بنهاية العام الماضي، مشكلة 4.5% من احتياطات الغاز الطبيعي عالميًا، البالغة 7298.9 تريليون قدم مكعبة قياسية، وفقًا لموقع «الاقتصادية» السعودي.

السعودية السادسة عالميًا

وبنهاية 2020، حلت السعودية سادسًا خلف كل من روسيا وإيران وقطر وتركمانستان والولايات المتحدة، حيث بلغت احتياطات روسيا 1728.2 تريليون قدم مكعبة قياسية (23.7%من العالم)، و1203.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (16.5%) لإيران، و841.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (11.5%) لقطر، و542.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (7.4 في المئة) لتركمانستان، و457.6 تريليون قدم مكعبة قياسية (6.3%) للولايات المتحدة.

وفي المركز السابع، حلت الإمارات باحتياطي يبلغ 272.8 تريليون قدم مكعبة قياسية (3.7% من العالم)، ثامنًا نيجيريا باحتياطي يبلغ 203.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.8% من العالم)، تاسعًا فنزويلا باحتياطي 197.4 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.7%)، وعاشرًا الجزائر بـ159.1 تريليون قدم مكعبة قياسية (2.2%).

وبشأن تطور الاحتياطات خلال عقود فترة الرصد زادت احتياطات السعودية من الغاز إلى 56.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 23% (10.4 تريليون قدم مكعبة قياسية) في 1970، مقارنة بـ1960 (أي خلال عشرة أعوام).

بينما زادت بنسبة 99%(56.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) في 1980، لتبلغ 112.4 تريليون قدم مكعبة قياسية، ثم بنسبة 64% (72 تريليون قدم مكعبة قياسية)، لتبلغ 184.4 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1990، وفي 2000 بلغت احتياطات السعودية المثبتة من الغاز نحو 222.5 تريليون قدم مكعبة قياسية مرتفعة بنسبة 21% (38.1 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 1990.

وصعدت الاحتياطات في 2010 إلى 283.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 27 في المئة (60.6 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 2000، وأخيرًا ارتفعت بنهاية 2020 إلى 326.1 تريليون قدم مكعبة قياسية، مرتفعة بنسبة 15 في المئة (43 تريليون قدم مكعبة قياسية) عن مستوياتها في 2010.