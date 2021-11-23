أسعار النفط تستقر عند 80 دولارا للبرميل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 04:32 مساء
عملان في حقل نفطي يقومان بفتح خط انقل البترول. (الإنترنت)

استقرت أسعار النفط بالقرب من 80 دولارًا للبرميل بعد أن أعلنت الولايات المتحدة خططًا لضخ ما يصل إلى 50 مليون برميل من احتياطاتها لتهدئة السوق، وفقًا لوكالة «رويترز». 

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» 12 سنتا أو 0.15% إلى 79.58 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق إلى 78.55 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي 50 سنتا أو 0.65% إلى 76.25 دولار للبرميل.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن الإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية للولايات المتحدة سيبدأ في الوصول إلى السوق من منتصف إلى أواخر ديسمبر، كما أعلنت الهند الإفراج عن خمسة ملايين برميل نفط من احتياطاتها الاستراتيجية.

ولفت البيت الأبيض إلى أن الإجراء بالتنسيق مع إجراءات مماثلة من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا، لكن محللين قالوا إن تأثير ذلك على الأسعار من المرجح أن يكون قصير الأجل بعد سنوات من تراجع الاستثمارات والتعافي القوي عالميًا من جائحة «كوفيد-19». 

ولم تستجب حتى الآن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وروسيا وحلفاؤهما، الذين يطلق عليهم «أوبك+»، لمطالب متكررة من واشنطن لضخ المزيد من النفط، وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن بلاده لا ترى منطقًا في زيادة مساهماتها في الأسواق العالمية حاليًا، وأضاف أن البيانات العلمية التي تم جمعها قبيل اجتماع «أوبك+» المقبل في ديسمبر تشير إلى أن الربع الأول من 2022 سيشهد فائضًا نفطيًا.

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