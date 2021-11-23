الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 09:45 صباحا
زبائن ينتظرون أمام مكتب صيرفة في بازار إسطنبول، 22 مارس 2021. (أ ف ب)

هبطت الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى على الإطلاق عند 11.50 مقابل الدولار، وذلك عقب تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان اعتبر فيها بأنّ هناك «مناورات» تحاك بشأن سعر الصرف.

ويأتي هذا الهبوط بعد أن صعدت الليرة، الإثنين، لتسجل أقل من 11.2 مقابل الدولار، وذلك بعدما بلغت مستوى منخفضًا غير مسبوق أواخر الأسبوع الماضي عند 11.2995 ليرة للدولار، وفق وكالة «رويترز».

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وفقدت العملة التركية ثلث قيمتها هذا العام، وكان مستواها الأضعف على الإطلاق الذي بلغته خلال، الجمعة، عند 11.32 ليرة للدولار يمثل ثامن جلسة على التوالي من تسجيل انخفاضات قياسية.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن «هناك مؤامرات تحاك حول سعر صرف الليرة وأسعار الفائدة»، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الصرف «لا يؤثر» مباشرة على الاستثمار والإنتاج والتوظيف.

وقال: «مصممون على فعل الشيء الصحيح لبلدنا من خلال الاستثمار والإنتاج والتوظيف وسياستنا الاقتصادية الموجهة للتصدير بدلًا من الحلقة المفرغة لأسعار الصرف العالية والفائدة المنخفضة»، وتابع: «كدولة لديها المعرفة والخبرة في إدارة الأزمات المالية، نحن مصممون على اغتنام الفرص التي أتيحت من خلال الفترة الحرجة التي يمر بها العالم».

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