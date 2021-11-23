تركيا تتخلى عن ضرائبها على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مقرها بباريس. (أ ف ب)

ستتخلى تركيا عن الضرائب التي فرضتها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة لصالح الاتفاق الإطاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والذي ينص على حد أدنى للضرائب على هذه المجموعات، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وفي مارس 2020، فرضت تركيا ضريبة خاصة تبلغ 7.5% على الشركات الرقمية الأجنبية التي تحقق ما لا يقل عما يعادل 1.7 مليون دولار من العائدات في البلاد، وهي عتبة منخفضة جدًا شملت القطاع بكامله تقريبًا. وكانت هذه الضريبة معادلة لتلك التي فُرضت في النمسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والهند لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية المتعددة الجنسيات على تقديم جزء من عائداتها من كل دولة إلى الضرائب الوطنية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي أكتوبر، توصل 136 بلدًا بينها تركيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق ضريبي إطاري تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وهو ينص على فرض ضرائب في كل بلد لديها فيه مقر، على حد أدنى من عائدات الشركات الرقمية العملاقة.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن، الإثنين، تتخلى تركيا عن ضرائبها لتتماشى مع اتفاق المنظمة. من جانبها، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضتها على تركيا مطلع يونيو ردًا على الضريبة التي فرضتها أنقرة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولم تطبّق هذه الرسوم الجمركية، إذ علّقت بمجرد إعلانها لإعطاء الطرفين وقتًا للتوصل إلى اتفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومن المقرر أن تدخل مبادئ الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ بحلول نهاية العام 2023 أو بداية العام 2024.