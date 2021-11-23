تركيا تتخلى عن ضرائبها على شركات التكنولوجيا الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 09:33 صباحا
شعار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مقرها بباريس. (أ ف ب)

ستتخلى تركيا عن الضرائب التي فرضتها على الشركات الرقمية الأميركية العملاقة لصالح الاتفاق الإطاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والذي ينص على حد أدنى للضرائب على هذه المجموعات، كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وفي مارس 2020، فرضت تركيا ضريبة خاصة تبلغ 7.5% على الشركات الرقمية الأجنبية التي تحقق ما لا يقل عما يعادل 1.7 مليون دولار من العائدات في البلاد، وهي عتبة منخفضة جدًا شملت القطاع بكامله تقريبًا. وكانت هذه الضريبة معادلة لتلك التي فُرضت في النمسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والهند لإجبار شركات التكنولوجيا الأميركية المتعددة الجنسيات على تقديم جزء من عائداتها من كل دولة إلى الضرائب الوطنية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي أكتوبر، توصل 136 بلدًا بينها تركيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق ضريبي إطاري تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وهو ينص على فرض ضرائب في كل بلد لديها فيه مقر، على حد أدنى من عائدات الشركات الرقمية العملاقة.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن، الإثنين، تتخلى تركيا عن ضرائبها لتتماشى مع اتفاق المنظمة. من جانبها، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضتها على تركيا مطلع يونيو ردًا على الضريبة التي فرضتها أنقرة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

ولم تطبّق هذه الرسوم الجمركية، إذ علّقت بمجرد إعلانها لإعطاء الطرفين وقتًا للتوصل إلى اتفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومن المقرر أن تدخل مبادئ الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ بحلول نهاية العام 2023 أو بداية العام 2024.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
المفوضية العليا: توزيع أكثر من 1.5 مليون بطاقة انتخابية
ليبيا
كاركاتير حليم - رسالة من «خابي لام»
كاريكاتير
مرتبات العاملين في الوظيفة العامة.. بداية المربوط ونهايته والعلاوة السنوية
ليبيا
كريستيانو يودع «الإنسان الرائع» بكلمات رقيقة عبر «تويتر» بعد ساعات من الإقالة
رياضة عالمية
مشروع «المالية»: ما هي مرتبات الوظائف القيادية العليا في الدولة؟
ليبيا
مشروع قانون المرتبات: 20 ألف دينار راتب رئيس الدولة.. و10 آلاف لرئيس «النواب»
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض 4 مباريات جديدة وأحدث التعديلات في الدوري الليبي
رياضة محلية
1534 مرشحا تقدموا بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى 21 نوفمبر
ليبيا
بالصور: فوز مريح للأهلي بنغازي والأولمبي.. والأهلي طرابلس يفلت بالنقاط الثلاثة ...
رياضة محلية
هاميلتون يحرز جائزة قطر ويقلص الفارق مع فيرستابن في «الفورمولا 1»
رياضة عالمية
بين فيشمان يقترح تأجيل الانتخابات الليبية منعا للعنف.. ويقدم «خطة بديلة»
ليبيا
«وصيتي لبلادي».. أحمد الجهاني يقدم رؤيته حول إصلاح الدولة الليبية
ليبيا
كاركاتير خيري - وداعا رضوان بوشويشة
كاريكاتير
بالأسماء.. 61 مرشحا للانتخابات الرئاسية قبل 24 ساعة من غلق باب الترشح
ليبيا
سيدة عمرها 92 عاما تتسلم بطاقتها الانتخابية في سرت
ليبيا
تقرير فرنسي يكشف خلفيات ترشح بشير صالح ضد سيف القذافي وحظوظه في الرئاسة
ليبيا
«فاكهة المواسم الأربعة».. وفاة الأديب رضوان أبوشويشة عن 76 عاما
ثقافة وفن
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روبوتات تنقل زبائن مطعم بالموصل في رحلة نحو المستقبل