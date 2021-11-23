الدولار يسجل أعلى ارتفاع أمام الين منذ 2017

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 08:25 صباحا
أوراق نقدية من فئة عشرة آلاف ين ياباني في طوكيو، 19 نوفمبر 2021، (ا ف ب)

تخطّى سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، عتبة الـ115 ينّا يابانيا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

وجاء الارتفاع غداة إعلان البيت الأبيض ترشيح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لولاية ثانية «مّا عزّز التكهّنات بتشديد واشنطن سياستها النقدية بأسرع من المتوقّع»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي التعاملات المبكرة، وصل سعر صرف الدولار إلى 115.10 ينّ، وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس العام 2017.

وبمجرّد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ جيروم باول هو «الشخص المناسب» لقيادة الاحتياطي الفدرالي لولاية ثانية والتصدّي للارتفاع القياسي في معدّلات التضخم في الولايات المتّحدة، ازدادت التكهّنات بأنّ البنك المركزي الأميركي سيخفّف من برنامجه الضخم لشراء السندات بأسرع، ممّا كان قد أعلن عنه سابقاً في حين يراهن محلّلون على رفع أسعار الفائدة سريعاً.

لكنّ احتمالات تشديد السياسة النقدية أثّرت سلباً على الأسواق الأميركية، إذ انخفضت المؤشّرات الرئيسية الثلاثة من أعلى مستوياتها خلال أمس الإثنين.

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