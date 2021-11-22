بايدن يسمي جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفدرالي لولاية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 04:53 مساء

رشح الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي جيروم باول للمنصب لولاية ثانية، وفق ما أعلن البيت الأبيض الإثنين، ما يتيح له مواصلة دوره في الإشراف على تعافي الاقتصاد من أزمة «كوفيد»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على تسميته، سيشرف باول على استجابة المصرف المركزي للأضرار التي تسبب بها التباطؤ الاقتصادي القياسي الذي سُجِّل العام الماضي، والسيطرة على التضخم الذي ارتفعت معدلاته في الشهور الأخيرة، وهو أمر كثّف الضغط على إدارة بايدن وسياسات الاحتياطي الفدرالي النقدية المتساهلة.

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