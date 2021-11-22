شركة «إريكسون» تستحوض على «فوناج» الأميركية بأكثر من 6 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 03:37 مساء
شعار شركة «إريكسون» للاتصالات في ستوكهولم بالسويد. (أ ف ب)

أعلنت «إريكسون»، اليوم الإثنين، أنها استحوذت على شركة الاتصالات السحابية الأميركية «فوناج» في أكبر عملية استحواذ للشركة السويدية التي توسع عملياتها بما يتجاوز أعمالها التقليدية في مجال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت الشركة أن الصفقة البالغة قيمتها 6.2 مليار دولار (5.5 مليار يورو) هي جزء من استراتيجية «إريكسون» لتوسيع وجودها في المشاريع اللاسلكية وتوسيع عروضها العالمية، وأضافت أن مجلس إدارة «فوناج» وافق بالإجماع على العرض. 

وتُعد «إريكسون» من بين أكبر شركات تصنيع أجهزة الاتصالات في العالم، حيث تنافس شركة «هواوي» الصينية و«نوكيا» الفنلندية في مجالات على غرار شبكات الجيل الخامس، ومع سعر 21 دولارًا للسهم، يمثل العرض فرق قيمة بنسبة 28% على سعر إغلاق «فوناج» في بورصة ناسداك الجمعة. 

وتأسست «فوناج» العام 2001، وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت. وطورت في السنوات الأخيرة منصة اتصالات قائمة على الخدمات السحابية، ولدى الشركة  120 ألف عميل، ما يسمح لمليون مطور بالوصول إلى رابط «إيه بي آي» الخاص بها والذي يمثل 80% من مبيعاتها السنوية البالغة 1.4 مليار دولار.

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