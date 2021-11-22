أدنى مستوى لأسعار النفط منذ شهرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 08:46 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (أرشيفية: أ ف ب)

أدنى مستوى لأسعار النفط منذ شهرين

أسعار نفط برنت تخسر 13 سنتا أو 0.16 ٪ إلى 78.76 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار النفط الخام، اليوم الإثنين، لتصل إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع، بسبب مخاوف بشأن فائض المعروض بعد أن قالت اليابان إنها تضغط على تحرير احتياطيات النفط وتفشي «كوفيد -19» في أوروبا.

وخسر برنت 13 سنتا، أو 0.16 ٪ ، إلى 78.76 دولار للبرميل اعتبارًا من (05:08 بتوقيت غرينتش)، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاث سنتات، أو 0.04٪، عند 75.91 دولار للبرميل.

وألمح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم السبت الماضي إلى أنه مستعد للمساعدة في مواجهة أسعار النفط المرتفعة عقب طلب من الولايات المتحدة للإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ لديها ويأتي ذلك وسط احتمالية تسرب النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية في الصين والولايات المتحدة.

وتتزايد المخاوف من أن تجدد قيود «كوفيد-19» قد تضر بالطلب بعد انتشارها من جديد في أوروبا. وحذرت ألمانيا يوم الجمعة من أنها قد تحتاج إلى الانتقال إلى الإغلاق الكامل بعد أن قالت النمسا إنها ستعيد فرض إجراءات صارمة للتصدي للعدوى المتزايدة.

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