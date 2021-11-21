السلفادور تخطط لبناء مدينة للعملة الرقمية «بتكوين سيتي» تعمل بالطاقة البركانية

رئيس السلفادور نايب بوكيل. (أ ف ب)

أعلن رئيس السلفادور ناييب بوكيلي السبت، رغبته في بناء «بتكوين سيتي» (مدينة العملة الرقمية «بتكوين») التي ستعمل بالطاقة البركانية وستمول بسندات العملة المشفرة.

وقال بوكيلي خلال مؤتمر بشأن «بتكوين» في أميركا اللاتينية إن «بتكوين سيتي» ستتضمن «كل شيء: أحياء سكنية وتجّارا وخدمات ومتاحف وأماكن الترفيه ومطارات ومرافئ وقطارات»، وفق «فرانس برس».

السلفادور تستخدم العملة المشفرة «بتكوين» كعملتها الرسمية

وتستخدم السلفادور العملة المشفرة «بتكوين» كعملتها الرسمية منذ 7 سبتمبر، كما الدولار الأميركي. وأضاف بوكيلي أن بركان كونشاغوا «سيُزوّد كلّ المدينة بالطاقة اللازمة وسيُغذّي تعدين» العملات المشفّرة.

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وتحصل عملية تعدين العملات المشفرة وأهمها «بتكوين» بعد حلّ حواسيب لمعادلات رياضية معقّدة والتي يتطلّب تشغيلها كمية طاقة كهربائية كبيرة. ويزوّد معمل طاقة حرارية جوفية يُغذّيه بركان تيكابا في السلفادور جزءًا من هذه الطاقة.

مدينة محافظة على البيئة كليًا.. صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون

ولفت بوكيلي إلى أن الإمدادات المرتبطة بتيكابا ستُستخدم أولًا لتغذية «بتكوين سيتي» قبل بناء معمل طاقة حرارية جوفية يُغذّيه بركان كونشاغوا»، مؤكدًا أنها «مدينة محافظة على البيئة كليًا. صفر انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون».

لتمويل المشروع، تخطط السلفادور لإصدار سندات بعملة بتكوين بقيمة مليار دولار في العام 2022، بحسب المسؤول في شركة «بلوكستريم» سامسون مو.

وسيُستخدم نصف المبلغ في الاستثمار في بتكوين والنصف الثاني في إنشاء البنى التحتية، بحسب بوكيلي الذي لم يحدّد تاريخ بدء بناء المدينة.