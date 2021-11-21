فرانس برس: عاصمة جديدة لـ«الجمهورية الثانية» في مصر

حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر. (أ ف ب)

تنبثق وسط الصحراء المصرية إلى شرق القاهرة عاصمة جديدة لـ«الجمهورية الثانية»، التي يطمح إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قصر رئاسي على أحدث طراز، حي حكومي يضم كل الوزارات؛ مقر للبرلمان، حي مال وأعمال، أوبرا جديدة، مدينة رياضية، مناطق سكنية وحدائق وباحات فسيحة، حيث جامع «الفتاح العليم» وكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس التي يحاكي شكلها المعماري الكاتدرائية القديمة بحي العباسية في قلب القاهرة، أول ما جرى افتتاحه العام 2019 في العاصمة الجديدة التي ستصبح خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز عامًا واحدًا مركز الحكم في مصر، كان مقررًا أن يجري الافتتاح التجريبي للعاصمة الجديدة، التي لم يعرف بعد إن كان سيجري اطلاق اسم عليها مستقبلًا أم لا، في 30 يونيو الماضي، في الذكرى الثامنة لتظاهرات 2013 التي طالبت بإنهاء حكم الإخوان المسلمين، حيث تجري احتفالات كبيرة سنويًا في ذكرى هذه التظاهرات التي يطلق عليها «ثورة 30 يونيو» وأصبح موعدها يوم عطلة رسمية في البلاد.

وتأخرت أعمال الإنشاءات بسبب جائحة كورونا وسيبدأ انتقال الموظفين إليها تدريجيًا اعتبارًا من ديسمبر المقبل وستبدأ الحكومة المصرية العمل هناك لـ«فترة تجريبية مدتها ستة أشهر»، بحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وكرر الرئيس المصري في مناسبات عدة أن افتتاح العاصمة الجديدة سيكون إيذانًا بـ«ميلاد دولة جديدة» و«جمهورية جديدة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

عاصمة ومدن جديدة

بعد شهور من انتخابه رئيسًا، أعلن السيسي في مارس 2015 عن إنشاء العاصمة الجديدة، ثم قرر تباعًا إنشاء عدة مدن جديدة في مناطق مختلفة، شمالًا على ساحل المتوسط بمنطقة العلمين (230 كيلومترًا من القاهرة) وفي قلب دلتا النيل إلى جوار مدينة المنصورة (على بعد 110 كيلومترات) وجنوبًا (قرابة 700 كيلومتر) حيث بدأ تشييد مدينة أسوان الجديدة، ولكن العاصمة الإدارية تبقى «أكبر مشروع في كل مشاريع الدولة المصرية»، بحسب الناطق باسم الشركة التي تشرف على تشييدها خالد الحسيني، وهي تهدف، وفقًا له، الى معالجة مشاكل القاهرة التي يزيد عمرها على ألف عام ويقطنها 21 مليون مواطن يمثلون 20% من إجمالي المصريين وتعاني اختناقات مرورية شبه دائمة.

على بُعد 50 كيلومترًا من قلب القاهرة و25 كيلومترًا من ضاحية التجمع الخامس الراقية التي تضم أهم مراكز التسوق وأبرز الجامعات الخاصة في مصر، تم اختيار مكان العاصمة الجديدة «لتكون قريبة من مجتمع عمراني ولتكون امتدادًا للعاصمة المصرية ولكن مخططًا ومنظمًا بشكل جيد ويجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية»، وفق ما أوضح الحسيني شارحًا أن العاصمة الجديدة ستُقام على ثلاث مراحل لتبلغ مساحتها الإجمالية 730 كيلومترًا مربعًا.

وقال إن المرحلة الأولى «تقام على 250 كيلو مترًا مربعًا وستستوعب قرابة مليوني مواطن» وستضم جامعات ومدارس ومستشفيات، وبدأت كبرى شركات العقارات منذ بضع سنوات بناء الأحياء السكنية في العاصمة الجديدة كما ازدادت كثافة حملات التسويق للشقق والفيلات فيها من خلال عروض تقسيط تصل الى أكثر من 10 سنوات، وهو أمر لم يكن معتادًا في مصر.

والأهم بحسب الحسيني، أنها ستكون «مدينة ذكية، ما يعني باختصار أنها توفر حياة أفضل للمواطن من خلال أدوات وبرامج تكنولوجية حديثة تشمل مستشعرات للبيئة ولأحوال الطقس وكاميرات مراقبة وتربط كلها بمركز تحكم وسيطرة أمني»، ولأن الوصول إليها والخروج منها سيكون أهم عوامل نجاحها، خصوصًا أن قرابة 50 ألف موظف سيعملون بها في البداية «ولكن العدد سيتضاعف في غضون 3 سنوات»، وفق المسؤولين المصريين، كان لا بُد من إنشاء شبكة طرق ومواصلات بلغت كلفتها عدة مليار دولار وشملت قطارًا كهربائيًا يربطها بأحياء شرق القاهرة، ومونوريل (ترام معلق على أعمدة) يربطها بوسطها.

وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية

وشيّدت السلطات وحدات سكنية رخيصة لموظفي العاصمة الإدارية والعاملين فيها في مدينة بدر، التي تبعد 15 كيلومترًا فقط عن مقار أعمالهم الجديدة وسيربطها القطار الكهربائي بالعاصمة الجديدة اعتبارًا من نهاية الصيف المقبل، ولكن العاصمة الجديدة تواجه انتقادات عديدة، موجهة خصوصًا إلى «أولويات» إنفاق الدولة التي تعكس، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، «رؤية لما يسمى التحديث تقوم على نقل مظاهر الحداثة الغربية إلى مصر، أي أن تكون لدينا أبراج وطرق واسعة وتكنولوجيا متقدمة».

غير أن التحديث على حد قوله «يعني بالأساس أن تكون هناك حكومة مسؤولة أمام شعبها، ويعني توفير تعليم جيد لغالبية المصريين». أما أستاذة التخطيط العمراني في الجامعات الفرنسية جليلة القاضي فتقول: «في الحقيقة العاصمة الإدارية بالنسبة لي لغز كبير لأنها قبل أن يسكنها أحد أصبحت على مشارف القاهرة، وفي غضون سنين قليلة ستلتحم بها وستزيد من مشاكل إدارة تجمع بشري بهذه الضخامة»، وتشير الى أن دولًا أخرى حلت مشكلات عواصمها المكتظة بـ«طرق مختلفة منها الارتقاء بنوعية الحياة في المدن الإقليمية واتباع منهج اللامركزية في توزيع الأنشطة والخدمات للحد من عوامل الطرد والهجرة للعاصمة».