برئاسة مصرية.. الاقتصاد الرقمي في قمة «الكوميسا» الثلاثاء بالعاصمة الإدارية

شعار الكوميسا. (الإنترنت)

تترأس مصر بعد غد الثلاثاء، قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، الحادية والعشرين، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عندما يتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئاسة القمة من رئيس دولة مدغشقر.

ويشارك في القمة ممثلو الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء فعليًّا أو افتراضيًّا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام «الكوميسا» وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

ويضم التحالف الحالى 21 دولة، منها ليبيا ومصر والسودان ومدغشقر وجزر القمر وموريشيوس وسيشل وجيبوتي وإريتريا وبوروندي وكينيا وملاوي وروندا وأوغندا وسويزلاند وزامبيا وزيمبابوي وكونغو وجنوب السودان.

ومن المتوقع أن تشهد القمة إطلاق استراتيجية «الكوميسا» متوسطة المدى 2021-2025، التي سيطلقها الرئيس المصري، مع عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

وتعقد القمة تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.