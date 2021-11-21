برئاسة مصرية.. الاقتصاد الرقمي في قمة «الكوميسا» الثلاثاء بالعاصمة الإدارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 نوفمبر 2021, 03:09 مساء
شعار الكوميسا. (الإنترنت)

تترأس مصر بعد غد الثلاثاء، قمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، الحادية والعشرين، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عندما يتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئاسة القمة من رئيس دولة مدغشقر.

ويشارك في القمة ممثلو الدول الأفريقية أعضاء التجمع، سواء فعليًّا أو افتراضيًّا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام «الكوميسا» وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.

ويضم التحالف الحالى 21 دولة، منها ليبيا ومصر والسودان ومدغشقر وجزر القمر وموريشيوس وسيشل وجيبوتي وإريتريا وبوروندي وكينيا وملاوي وروندا وأوغندا وسويزلاند وزامبيا وزيمبابوي وكونغو وجنوب السودان.

ومن المتوقع أن تشهد القمة إطلاق استراتيجية «الكوميسا» متوسطة المدى 2021-2025، التي سيطلقها الرئيس المصري، مع عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.

وتعقد القمة تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر يونايتد يقيل مدربه أولي غونار سولشاير
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الجولة الأولى في انطلاق الدوري الليبي الممتاز ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: عودة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الحكومة في السودان
عربى
«نهب» و«تخريب» في مظاهرات أوروبية ضد «ديكتاتورية كورونا»
دولى
مفوضية الانتخابات تعلن مدونة قواعد السلوك للمرشحين وتحذر من مخالفتها
ليبيا
الشلماني: سنحاسب كليمنتي والمعسكرات المقبلة كلها في ليبيا وعليه القبول
رياضة محلية
43 مليون دولار لنسخة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يؤكد قدرة بلاده على نشر «قوة ساحقة» في الشرق الأوسط
دولى
ليبي يظهر في سماء «المواي تاي» بجنوب أفريقيا (صور)
رياضة محلية
«البنتاغون»: سنقوم بتطوير الصواريخ الدفاعية ضد الهجمات فوق الصوتية
دولى
طبيب البيت الأبيض: بايدن بـ«صحة جيدة» وقادر على ممارسة مهام الرئاسة
دولى
فرانس برس: الأتراك صاروا يحسبون أسعار «كل شيء» في ظل انهيار قيمة الليرة
اقتصاد
وصول طفلين ليبيين لروما للعلاج من مرض الثلاسيميا
ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى 23
ليبيا
بين التعثر والإرهاق.. قطر تبحث عن تفادي تجربة جنوب أفريقيا في كأس العالم 2022
رياضة عالمية
المشري يعد مبادرة لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير 2022
ليبيا
كلوديا غازيني: الانتخابات الليبية غير قابلة للتنبؤ.. ومفاجآتها لم تنته
ليبيا
«فرانس برس»: العشوائيات تهدد بتغيير ملامح المدن الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شبابية جديدة من «فولكس فاغن»