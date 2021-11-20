«ريلاينس» تتراجع عن عقد مع «أرامكو» بـ15 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 07:49 مساء
موكيش أمباني في غانديناغار، 29 أغسطس 2019. (أ ف ب)

أعلنت شركة «ريلاينس» الهندية العملاقة أنها تخلت عن اتفاق بقيمة 15 مليار دولار يتيح لمجموعة «أرامكو» السعودية شراء حصة نسبتها 20% في وحدتها المعنية بتكرير النفط والكيمياويات. 

وقبل أكثر من عامين، أعلن رئيس شركة «ريلاينس»، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، الاتفاق الذي وصف حينذاك بأنه أكبر استثمار أجنبي في تاريخ المجموعة، لكن «ريلاينس» وغيرها من الشركات الهندية أنفقت مذاك مليارات الدولارات على الطاقة النظيفة في وقت تسعى الحكومة لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد فيما تعاني المدن الهندية التلوث، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، تعد «أرامكو» أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتتنافس مع «آبل» على لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم.

وتعهد أمباني في يونيو هذا العام باستثمار عشرة مليارات دولار في الطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وذكرت «ريلاينس»، في بيان صدر ليل الجمعة، أنه نظرًا «لتطور» أنشطة المجموعة التجارية بمختلف أنواعها، «قررت (الشركتان) بالاتفاق المتبادل أنه سيكون من المفيد للطرفين إعادة تقييم الاستثمار المقترح».

وأضافت أنها ستسحب طلبًا قانونيًّا كان سيمهد الطريق لـ«أرامكو» لشراء الحصة في قسمها المعني بتكرير النفط والكيمياويات.

وتشمل الوحدة المعنية أعمال «ريلاينس» التجارية المرتبطة بالتكرير والبتروكيمياويات والوقود، بما في ذلك مصفاة جمناجار في ولاية غوجارات، معقل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السياسي.

وأعلنت «ريلاينس» أخيرًا أنها ستنشئ أربعة «مصانع عملاقة» في جمناجار لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين ومنتجات مرتبطة بالهيدروجين في مسعى لإقامة إحدى أكبر منشآت تصنيع الطاقة المتجددة في العالم.

وبينما أسهمت أنشطتها التجارية المرتبطة بالنفط والبتروكيمياويات بصعود الشركة التي تتخذ من بومباي مقرًّا، إلا أنها نوعت مجالات اهتمامها في السنوات الأخيرة من الاتصالات إلى التجزئة.

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