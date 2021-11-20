البرازيل: ارتفاع معدل التضخم إلى 10.67% سنويا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 06:46 مساء
سيدة برازيلية في سوق للمواد الغذائية. (بلومبرغ)

ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في البرازيل في أكتوبر الماضي، ما رفع معدل التضخم إلى 10.67% سنويًا، أكثر مما كان متوقعًا وأكبر زيادة في مثل هذا الشهر منذ 2002. 
ومن بين دول مجموعة العشرين، تحتل البرازيل مرتبة أقل من تركيا 20% والأرجنتين المتضررة بشكل مزمن 52%، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفقًا لوكالة «بلومبرغ» الأميركية. 

حيث يواجه كثير من الناس في البرازيل، أكثر دول أميركا اللاتينية سكانًا، صعوبات بعد أن أدى ارتفاع تكاليف كل شيء، من البنزين إلى اللحوم، إلى دفع معدل التضخم، وفي مواجهة الاستياء من مستويات المعيشة، أصر الرئيس غايير بولسونارو الذي يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، على أنها مشكلة في جميع أنحاء العالم.

أسباب زيادة التضخم
وقال كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة الاستثمارية «إكس بي»، كايو ميغيل، «هناك جزء آخر من السبب محلي. انخفض سعر الصرف لدينا أكثر من كثير من العملات الأخرى، ما تسبب في زيادة التضخم»، ومنذ بداية 2020 فقد الريال البرازيلي ربع قيمته مقابل الدولار، وهو منخفض 5% حتى الآن هذا العام.

وخلال الـ12 شهرًا الماضية، شهد المتسوقون البرازيليون ارتفاعًا حادًّا في المنتجات من السكر المكرر 48% وغاز الطهي 38% إلى تذاكر الطيران 50%.
في الوقت نفسه، ضرب أسوأ جفاف منذ نحو قرن توليد الطاقة الكهرومائية وأجبر المرافق على تشغيل محطات حرارية أكثر تكلفة، ما أدى إلى قفزات في فواتير الطاقة.
الأشخاص ذوو الدخل المنخفض يشعرون بالتأثيرات أكثر، ويقول باحثون إن هناك ارتفاعًا في مستوى الجوع والفقر منذ بداية الجائحة.
كذلك لاحظ مقيمون أكثر ثراءً في أماكن مثل ساو باولو تأثيرات غير مباشرة، بما في ذلك فترات انتظار أطول لخدمة التوصيل من «أوبر».

في حين عادت حركة المرور إلى أكبر مدينة في البلاد مع رفع قيود «كوفيد-19»، ويقول سائقون إن الزيادات في أسعار مضخات الوقود جعلت بعض الرحلات أقل جاذبية، على الرغم من زيادة أخيرة في صافي الأجرة عبر المنصة.
«في بعض الأحيان، توصيل العميل لا يساوي شيئًا. أنت تخسر المال - تدفع مقابل العمل»، حسبما قال السائق سيرجيو بيريرا، الذي يسجل الدخول إلى التطبيق في عطلات نهاية الأسبوع.

ومع تخلف بولسونارو في استطلاعات الرأي مقابل الرئيس اليساري الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي من المتوقع أن يتحداه على الرئاسة في انتخابات أكتوبر 2022، تعتزم الحكومة تعزيز خطة للتحويلات النقدية للمواطنين الأكثر فقرًا، لكن بعض المراقبين يخشون أن تؤدي هذه الخطط إلى تفاقم التضخم، حتى مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار الذي يعرقل النمو.

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