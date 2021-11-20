تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 نوفمبر 2021, 09:10 صباحا
مشغولات وسبائك ذهبية. (الإنترنت)

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى لها مستوى في أسبوع،  أمس الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي من أجل المساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1848.05 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% عند التسوية إلى 1851.60 دولار، حسب شبكة «سي إن بي سي».

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وارتفع مؤشر الدولار 0.5% أمام العملات الرئيسية الأخرى وهو ما يزيد تكلفة الذهب، الذي لا يدر فائدة، على حائزي العملات الأخرى.

وقال وولر إنه ينبغي للبنك للفيدرالي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرًا لأن الزيادة ترفع تكلفة حيازة المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.63 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.8% إلى 1028.74 دولار للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4% إلى 2060.24 دولار للأونصة.

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