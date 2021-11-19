الأمم المتحدة: الصومال مهددة «بتفاقم سريع» للجفاف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 06:56 مساء
لاجئة مناخية وأمّ صومالية في منزلها بمخيم مؤقت في ضواحي مدينة هرجيسا في صوماليلاند, 16 سبتمبر 2021, (أ ف ب)

عبّرت الأمم المتحدة، عن قلقها من «تفاقم سريع» للجفاف في الصومال، حيث يواجه 2.3 مليون شخص نقصًا خطيرًا في المياه والغذاء، يمكن أن يتفاقم مع احتمال تراجع هطول الأمطار للموسم الرابع على التوالي.

وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، في بيان مساء الخميس، من أن «نحو 2.3 مليون شخص في 54 من الأقاليم الـ«57»، في البلاد يعيشون وسط «نقص خطير في المياه والغذاء والمراعي لأن خزانات المياه والآبار جفت»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن القرن الأفريقي على شفير «موسم رابع من نقص الأمطار على التوالي»، موضحًا أن الوضع الحالي المتردي أجبر فعليًا نحو مئة ألف شخص على الفرار من منازلهم بحثًا عن الطعام والمياه والمراعي لمواشيهم.

في السنوات الأخيرة، شكّلت الكوارث الطبيعية، أكثر من النزاعات، الدافع الرئيسي لنزوح السكان في الصومال، البلد الذي يعاني من عنف سياسي وعدم استقرار ويعد من بين أكثر البلدان عرضة لتداعيات تغير المناخ في العالم.

وحذّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في البلاد، آدم عبد المولى، من أن «كل الظروف اجتمعت» لتدهور سريع للوضع، مؤكدًا أن «المتضررين كانوا يعانون أساسًا من عقود من الصراع والصدمات المناخية والأوبئة».

وقالت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث الصومالية، خديجة ديري، في البيان، إن «الوضع خطير»، موضحة أن «العائلات تفقد ماشيتها وهي مصدر رزق حيوي في الصومال، ويمكن أن تموت جوعًا في الأشهر المقبلة».

وتابعت الوزيرة الصومالية أنها «قلقة بشكل خاص على الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».

وفي شرق أفريقيا، أدى شح الأمطار والفيضانات إلى تعطيل المحاصيل بشدة وأثر أيضًا على المجتمعات التي تعتمد على الماشية، لا سيما في كينيا وجنوب السودان.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي، إن الفيضانات في جنوب السودان كانت من بين الأسوأ في أجزاء من البلاد منذ العام 1962، وعزت الأمطار الغزيرة إلى تغير المناخ.

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