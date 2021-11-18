5.1 مليار دولار.. قيمة صفقة شاي بريطانية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 09:51 مساء
كوب شاي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركةشركة «يونيليفر- Unilever» البريطانية، اليوم الخميس، أنها دخلت في اتفاقية لبيع أعمالها التجارية العالمية في مجال الشاي مقابل 4.5 مليار يورو، وما يُعادل 5.1 مليار دولار.

وكانت مجموعة «يونيليفر» تملك شركة الشاي «إيكاتيرا»، وأعلنت اليوم بيع «إيكاتيرا» إلى شركة «CVC»، وفق شبكة «سي إن بي سي» عربية.

وتُعد «إيكاتيرا» شركة رائدة في مجال الشاي على مستوى العالم مع مجموعة من 34 علامة تجارية، وقد حققت إيرادات بلغت حوالي 2 مليار يورو في العام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيليفر» آلان جوب: «يعد تطوير محفظتنا إلى مساحات نمو أعلى جزءًا مهمًا من استراتيجية النمو، وقرار بيع أعمال الشاي ياتي بهدف تحقيق مزيدًا من التقدم في خططنا».

11 مصنعا ومزارع شاي في ثلاث دول
وتمتلك «إيكاتيرا» 11 مصنعًا في أربع قارات، بالإضافة إلى مزارع شاي خاصة بها في ثلاث دول.

وتتوقع المجموعة العملاقة أن يتم الانتهاء من البيع في النصف الثاني من العام المقبل، وقبل ذلك الوقت لا يزال يتعين على مختلف الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة منح موافقتهم.

وتُعد شركة «CVC» رائدة عالميًا في الأسهم الخاصة والائتمان مع 125 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

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