النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 نوفمبر 2021, 11:58 صباحا
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

 تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية، الخميس، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ستة أسابيع، بفعل تنامي مخاوف زيادة العرض في السوق، في ظل تخطيط الولايات المتحدة للتعاون مع الصين واليابان لاستخدام منسق لاحتياطات الوقود بهدف خفض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية حول زيادة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.4% إلى مستوى 77.10 دولار الأدنى منذ 7 أكتوبر الماضي، من مستوى الافتتاح عند 78.20 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78.41دولار، وفق موقع «فوكس نيوز توداي».

وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوى 79.30 دولار للبرميل الأدنى منذ 7 أكتوبر، من مستوى الافتتاح عند 80.18 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 80.20 دولار.

خسائر الخام الأميركي
وفقد الخام الأميركي، الأربعاء، نسبة 3.0%، في ثاني خسارة يومية على التوالي، وانخفض خام برنت بنسبة 2.6% في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة. وقالت وكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة طلبت من كبار مستهلكي النفط مثل الصين واليابان التفكير في استخدام منسق لاحتياطات النفط لخفض الأسعار.

تأتي محاولة الإدارة الأميركية بهدف إحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تتسارع فيه الضغوط التضخمية مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة، والتي تُمثل عائقًا كبيرًا أمام استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

من جانبها، حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أنه سوف يتوفر المزيد من الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من المتوقع أن يسبب تخمة في العرض. وأعلنت وكالة الطاقة الأميركية الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بحوالي 2.1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، فى أول انخفاض أسبوعي في شهر، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأميركي  الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل. 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة تقدم 10 ملايين دينار دعما لأندية الجنوب
رياضة محلية
«فرانس برس»: ارتفاع حصيلة الضحايا منذ «الانقلاب» في السودان إلى 34 قتيلا
عربى
كليمنتي: أعترف بأنني أخطأت في بعض التغييرات ضد أنغولا.. وهذا سبب عدم تطور ...
رياضة محلية
مدرب المنتخب الوطني يكشف أسباب الخسارة أمام مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
الحكم بالسجن 41 شهرا على أحد المشاركين في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي
دولى
مصلحة الجوازات تعلن بدء قبول طلبات الراغبين في الحصول على الجنسية الليبية
ليبيا
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: الأهلي طرابلس يستعد للدوري و«الكونفدرالية» وسط تغييرات ...
رياضة محلية
المغربي يطلب من الاتحادات الفرعية تسهيل مهمة قناة الوسط «WTV» في نقل مباريات ...
رياضة محلية
عمرها 110 سنوات.. الحاجة عائشة الختني تتسلم بطاقتها الانتخابية في تاجوراء
ليبيا
كاركاتير حليم - «فزعة» الترشح للانتخابات
كاريكاتير
المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
رياضة عالمية
فرنسا تدين إطلاق روسيا «نيران مدمرة» على أحد أقمارها الصناعية في الفضاء
دولى
الليرة التركية تسجل تراجعا قياسيا جديدا
اقتصاد
محكمة بريطانية تقضيي بمشاركة صالح إبراهيم المسؤولية في قتل الشرطية فليتشر
ليبيا
بلدية مصراتة تعلن رفضها التام للانتخابات في «صورتها الحالية»
ليبيا
«العفو الدولية»: سيف القذافي مطلوب للتحقيق.. وترشحه للرئاسة إفلات من العقاب
ليبيا
استطلاع إيطالي: الهجرة وليبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية لروما
ليبيا
الشاهد: يجب إنجاح الانتخابات الليبية.. وتحقيق المصالحة يمنع الطعن في النتائح
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارات كهربائية بديلة عن عربات الخيول في البتراء