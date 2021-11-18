النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع

موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019. (ارشيفية: أ ف ب)

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية، الخميس، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ستة أسابيع، بفعل تنامي مخاوف زيادة العرض في السوق، في ظل تخطيط الولايات المتحدة للتعاون مع الصين واليابان لاستخدام منسق لاحتياطات الوقود بهدف خفض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية حول زيادة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.

تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.4% إلى مستوى 77.10 دولار الأدنى منذ 7 أكتوبر الماضي، من مستوى الافتتاح عند 78.20 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78.41دولار، وفق موقع «فوكس نيوز توداي».

وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوى 79.30 دولار للبرميل الأدنى منذ 7 أكتوبر، من مستوى الافتتاح عند 80.18 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 80.20 دولار.

خسائر الخام الأميركي

وفقد الخام الأميركي، الأربعاء، نسبة 3.0%، في ثاني خسارة يومية على التوالي، وانخفض خام برنت بنسبة 2.6% في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة. وقالت وكالة «رويترز» إن الولايات المتحدة طلبت من كبار مستهلكي النفط مثل الصين واليابان التفكير في استخدام منسق لاحتياطات النفط لخفض الأسعار.

تأتي محاولة الإدارة الأميركية بهدف إحداث صدمة في الأسواق في الوقت الذي تتسارع فيه الضغوط التضخمية مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة، والتي تُمثل عائقًا كبيرًا أمام استمرار تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن أسوأ أزمة صحية منذ قرن.

من جانبها، حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أنه سوف يتوفر المزيد من الإمدادات العالمية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي من المتوقع أن يسبب تخمة في العرض. وأعلنت وكالة الطاقة الأميركية الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية في البلاد بحوالي 2.1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، فى أول انخفاض أسبوعي في شهر، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو مليون برميل.

وانخفض الإنتاج الأميركي الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل.